"أوسبينا" حارس "النصر" : سعيد لوجودي بالسعودية.. و"النصر" تحدٍّ لي ولعائلتي

وشدد حارس مرمى نابولي السابق على أن معرفة كرة القدم الجديدة يمثل تحديًا مهمًا، والتعلم من هذه الثقافة؛ لأنها بطولة في هذا الجزء من العالم، وهي من أكثر البطولات التنافسية في العالم، كما أنه يوجد فرق بها لاعبون أجانب رائعون".