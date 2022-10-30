"أوسبينا" حارس "النصر" : سعيد لوجودي بالسعودية.. و"النصر" تحدٍّ لي ولعائلتي

نشر موقع "elfutbolero" الكولومبي حديثًا للحارس ديفيد أوسبينا حارس مرمى النصر، ونابولي الإيطالي السابق، تحدث فيه عن أسباب قبوله العرض السعودي، وعن مستقبله عند تقاعده كمحترف.
قال ديفيد أوسبينا عن تجربته بالنصر: "أنا سعيد لوجودي بالسعودية، إنها فرصة وتحدٍّ لي ولعائلتي خضناه معًا عندما أتيحت لنا الفرصة".
وشدد حارس مرمى نابولي السابق على أن معرفة كرة القدم الجديدة يمثل تحديًا مهمًا، والتعلم من هذه الثقافة؛ لأنها بطولة في هذا الجزء من العالم، وهي من أكثر البطولات التنافسية في العالم، كما أنه يوجد فرق بها لاعبون أجانب رائعون".
وبسؤاله حول مستقبله بعد كسب الملايين في السعودية أجاب أوسبينا: "سأظل في المستقبل مرتبطًا بكرة القدم، ولكن بدور آخر، ولكن ليس كمدرب، فطالما أحببت دور القائد، ومن تجربتي يجب أن نعد أنفسنا جيدًا للمساعدة فيما عشناه وتعلمناه من كرة القدم".
وكان النصر قد تعاقد مع ديفيد أوسبينا في شهر يوليو الماضي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر بعقد لمدة عامين قادمًا من نابولي الإيطالي الذي شارك معه الموسم الماضي.