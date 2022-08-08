الاتفاق ينهي تحضيراته للمواجهة الودية الرابعة أمام اميد التركي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تحضيراته للمواجهة الودية الرابعة عندما يلتقي مع فريق اميد سبور التركي عند الساعة الـ 5 من مساء يوم غدٍ الثلاثاء على ملعب منتجع فنربخشة الرياضي.
وكان الفريق الشرقاوي قد واصل تدريباته اليوم الاثنين على ملعب منتجع فنربخشة الرياضي على فترتين بعد الودية الثالثة والتي انتهت أمس بالتعادل الإيجابي 1/1 مع ساكاريا التركي.
واشتملت التدريبات الصباحية التي قادها باتريس كارتيرون بعد الإحماء على تدريبات لياقية على عدة محطات ثم تقسيمة تغلب فيها الفريق الأخضر فيما خضع الحراس إلى تدريبات خاصة مع المدرب ارتور. فيما خضع اللاعبون الذي خاضوا مباراة ساكاريا إلى تدريبات استرجاعية.
في حين تركزت الحصة المسائية على الجانب التكتيكي الذي سينتهجه كارتيرون في رابع المواجهات.