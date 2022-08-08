الاتفاق ينهي تحضيراته للمواجهة الودية الرابعة أمام اميد التركي

واشتملت التدريبات الصباحية التي قادها باتريس كارتيرون بعد الإحماء على تدريبات لياقية على عدة محطات ثم تقسيمة تغلب فيها الفريق الأخضر فيما خضع الحراس إلى تدريبات خاصة مع المدرب ارتور. فيما خضع اللاعبون الذي خاضوا مباراة ساكاريا إلى تدريبات استرجاعية.