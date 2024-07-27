الصين تحقّق الذهبية الأولى في الأولمبياد بمنافسات بندقية هواء مضغوط 10م

يُشار إلى أن كازاخستان حقّقت البرونزية بفوزها على ألمانيا 17 / 5، السبت، بفضل "ألكسندرا لو، وإسلام ساتباييف"، اللذين تغلبا في مباراة المركز الثالث على "آنا يانسن، وماكسيميليان أولبريخ".