رياضة
الصين تحقّق الذهبية الأولى في الأولمبياد بمنافسات بندقية هواء مضغوط 10م
استطاعت التغلب على كوريا الجنوبية.. والميدالية البرونزية من نصيب كازاخستان
تمكنت الصين من حصد الميدالية الذهبية الأولى في أولمبياد باريس في منافسات بندقية هواء مضغوط 10 أمتار مختلط للفرق.
وحصلت كوريا الجنوبية على الميدالية الفضية، بينما فازت كازاخستان بالميدالية البرونزية.
يُشار إلى أن كازاخستان حقّقت البرونزية بفوزها على ألمانيا 17 / 5، السبت، بفضل "ألكسندرا لو، وإسلام ساتباييف"، اللذين تغلبا في مباراة المركز الثالث على "آنا يانسن، وماكسيميليان أولبريخ".
وتمكنت الصين من حسم مواجهتها أمام كوريا الجنوبية، وحصلت على الميدالية الذهبية.