خمسة أيام على انتهاء مهلة الاتحاد الآسيوي للدول الراغبة في استضافة كأس آسيا 2023

خمسة أيام تبقت على مهلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للاتحادات الوطنية الأعضاء؛ وذلك من أجل إبداء الرغبة في استضافة كأس آسيا 2023.
وكان الاتحاد القاري قد أعلن تمديد فترة استضافة كأس آسيا 2023 من 30 حزيران/ يونيو 2022 حتى 15 تموز/ يوليو 2022.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أصدر الدعوة من أجل إبداء الرغبة في استضافة كأس آسيا، بتاريخ 31 أيار/ مايو 2022؛ وذلك في أعقاب اعتذار الصين عن عدم استضافة كأس آسيا 2023، ثم مدَّد الفترة ابتداء من 30 يونيو الماضي حتى 15 يوليو الجاري.
ومنحت الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال اجتماعها الثاني والثلاثين الصلاحية للإدارة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لوضع الشروط والمتطلبات من أجل تقديم ملفات الترشُّح؛ وذلك بهدف إيجاد بديل لاستضافة البطولة.
وفي أعقاب اختتام عملية تقديم الملفات ستقوم الإدارة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتقديم تقرير حول توصياتها إلى المكتب التنفيذي للاتحاد؛ وذلك ليتم اختيار المضيف الجديد لكأس آسيا 2023.
وكان الاتحاد الصيني لكرة القدم قد تقدم باعتذار للاتحاد الآسيوي عن عدم استعداده لتنظيم البطولة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد بالبلاد، وهي البطولة التي كان من المفترض أن تقام هناك في شهر يونيو من العام المقبل.