خمسة أيام على انتهاء مهلة الاتحاد الآسيوي للدول الراغبة في استضافة كأس آسيا 2023

وكان الاتحاد الصيني لكرة القدم قد تقدم باعتذار للاتحاد الآسيوي عن عدم استعداده لتنظيم البطولة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد بالبلاد، وهي البطولة التي كان من المفترض أن تقام هناك في شهر يونيو من العام المقبل.