في افتتاح الجولة الـ16 من دوري روشن.. النصر يختتم تحضيراته للوحدة

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي النصر، مساء اليوم الأربعاء، تحضيراته لمواجهة الوحدة، غداً الخميس، في افتتاح الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان التدريب قد تركز على الجانب التكتيكي فبعد الإحماء، أجرى لاعبو الفريق تمارين لياقية على عدة محطات.
ثم أجرى المدير الفني الفرنسي "غارسيا" مناورة على كامل الملعب طبق خلالها الجانب التكتيكي الذي سينتهجه في مواجهة الغد.
وسيحل النصر متصدر جدول الترتيب ضيفاً على الوحدة صاحب المركز الثالث عشر في مباراة يحتضنها ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة عند الساعة (8:30) مساءً.
من جهة أخرى أعلنت إدارة نادي الوحدة طرح تذاكر المباراة ابتداءً من مساء اليوم وحتى عصر يوم الغد عبر المتجر الرسمي بمقر النادي.