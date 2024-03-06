عودة "بنزيما" تشعل تدريبات الاتحاد الجماعية

وكان الفريق الاتحادي قد عاود تحضيراته مساء اليوم الأربعاء بعد الخسارة أمام الهلال «0ـ2» أمس الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة الآسيوية تحضيرًا لمواجهة الأخدود دوريًّا.