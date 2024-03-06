عودة "بنزيما" تشعل تدريبات الاتحاد الجماعية

تلقى المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم "جاياردو" نبأ سارًا متمثلاً بعودة مهاجم الفريق الفرنسي كريم بنزيما، ومشاركته في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء -وفقًا لصحيفة الرياضية- عقب تعافيه من الإصابة.
وتعرّض بنزيما لإصابة في عضلة الساق، غاب إثرها عن مواجهتَي الكلاسيكو أمام الهلال، الأولى في الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، والثانية ضمن ذهاب ربع النهائي بدوري أبطال آسيا.
وكان الفريق الاتحادي قد عاود تحضيراته مساء اليوم الأربعاء بعد الخسارة أمام الهلال «0ـ2» أمس الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة الآسيوية تحضيرًا لمواجهة الأخدود دوريًّا.