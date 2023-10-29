الاتحاد السعودي للفروسية يحتفي بأبطال "آسياد هانغتشو"

احتفى الاتحاد السعودي للفروسية، المنتخب السعودي لقفز الحواجز عقب تحقيقه المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات قفز الحواجز الفردي والفرق ضمن دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 والتي أُقيمت في هانغتشو الصينية "آسياد 2023".
وأجرى الاتحاد السعودي احتفاله وتكريمه للأبطال أمام الجماهير الحاضرة لختام منافسات الجولة الختامية لبطولة لونجين العالمية ودوري الأبطال العالمي لقفز الحواجز أمس السبت في الأرينا الواقعة شرق مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة الرياض.
وتفاعلت الجماهير الذين احتشدوا في أرينا البطولة مع تكريم فرسان الأخضر مع الأغاني الوطنية، ومن ثم ترديد أسمائهم والصور التذكارية معهم، حيث لاقى الاحتفال قبولاً كبيرًا من الحضور وحتى الفرسان العالميين المشاركين في هذه البطولة العالمية الكبيرة.
وأحرز الفارس عبدالله الشربتلي المركز الأول والميدالية الذهبية، حيث سجّل (41 عامًا) على متن سكوفرفولتس بالوتندرو 39.68 ثانية، فيما حقق الشربتلي مع عبدالرحمن الراجحي، رمزي الدهامي ومشاري الحربي لقب مسابقة قفز الحواجز للفرق.
وانطلق مشوار الفروسية السعودية مع ميداليات الآسياد منذ المشاركة الأولى في الدوحة عام 2006 بذهبية الفرق التي حافظت عليها فيغوانغجو 2010 حيث أحرزت أيضًا ذهبية وبرونزية الفردي بوساطة رمزي الدهامي وخالد العيد. وفي آسياد إنتشيون 2014، حققت الفروسية السعودية ذهبية الفردي بوساطة الشربتلي وفضية الفرق، ثم واصلت تألقها في آسياد جاكرتا 2018 بتحقيقها ذهبية الفرق لقفز الحواجز وبرونزية الفردي عن طريق الفارس رمزي الدهامي.