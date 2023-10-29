الاتحاد السعودي للفروسية يحتفي بأبطال "آسياد هانغتشو"

وتفاعلت الجماهير الذين احتشدوا في أرينا البطولة مع تكريم فرسان الأخضر مع الأغاني الوطنية، ومن ثم ترديد أسمائهم والصور التذكارية معهم، حيث لاقى الاحتفال قبولاً كبيرًا من الحضور وحتى الفرسان العالميين المشاركين في هذه البطولة العالمية الكبيرة.