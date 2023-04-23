نيوكاسل يمطر شباك توتنهام بسداسية

أمطر فريق نيوكاسل يونايتد شباك ضيفه توتنهام بستة أهداف مقابل هدف، اليوم الأحد، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن الجولة 32 من الدوري الإنكليزي الممتاز.
أحرز أصحاب الضيافة خمسة أهداف متتالية في غضون 19 دقيقة فقط، تناوب على تسجيلها كل من جاكوب ميرفي ثنائية 2 و9، والبرازيلي جولينتون 6 والسويدي الهداف أليكسندر إيساك ثنائية أيضاً 9 و21.
في الشوط الثاني قلص نجم توتنهام الإنكليزي هاري كين الفارق بتوقيعه على هدف حفظ ماء الوجه، وذلك في الدقيقة 49، ولكن البديل كاليوم ويلسون أضاف الهدف السادس في الدقيقة 67 من زمن المباراة.
بهذه النتيجة رفع نيوكاسل رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث، متساوياً مع مانشستر يونايتد، حيث خاض 31 مباراة مقابل 30 مباراة لمنافسه الذي تراجع للمركز الرابع الترتيب، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 53 في المركز الخامس.