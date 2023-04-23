نيوكاسل يمطر شباك توتنهام بسداسية

بهذه النتيجة رفع نيوكاسل رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث، متساوياً مع مانشستر يونايتد، حيث خاض 31 مباراة مقابل 30 مباراة لمنافسه الذي تراجع للمركز الرابع الترتيب، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 53 في المركز الخامس.