موسم الجيمرز يتوج الفائزين والمشاركين في مسابقة "اصنعها والعبها"

‏الفرق التي وصلت للمرحلة النهائية من المسابقة والحاصلة على 2500 ريال:

الفئة الأولى من عمر 9 سنوات إلى 11 سنة (فرق: Fish Says و Save The Sea و Ocean و Beach Clean)

الفئة الثانية من عمر 12 سنة إلى 14 سنة (فرق: Healthy Ocean و Save the Oceans و Clean up the beach و Fish Species).

الفئة الثالثة من عمر 15 سنة إلى 17 سنة (فرق: Ocean Guardians و Save the ocean و Blue Technology والمملكة المحافظة).