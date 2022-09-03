موسم الجيمرز يتوج الفائزين والمشاركين في مسابقة "اصنعها والعبها"

من جانبه قال إبراهيم الشدي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية وقائد المسار التعليمي في موسم الجيمرز: "أقمنا أكثر من 15 برنامجًا تدريبيًا لجميع الفئات السنية في منطقة مطوري الألعاب التي تعد ركيزة موسم الجيمرز التعليمية، ونحن اليوم نجتمع للاحتفاء في مسابقة اصنعها والعبها بجيل قرر أن يأخذ زمام الأمور وأن يصنع الألعاب التي تتناسب مع ثقافتنا وهويتنا التي نفخر بها ليصل بها للعالم أجمع".