‬الاثنين المقبل.. جدة تحتضن المؤتمر القانوني الأول لكرة القدم

يُقيم الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين المقبل ، المؤتمر القانوني الأول لكرة القدم في مدينة جدة، والذي يقدمه عدد من القانونيين المحليين والدوليين، بهدف بناء تواصل فعّال بين القانونيين في كرة القدم على المستويين المحلي والدولي.
ويشهد المؤتمر 8 جلسات يستهلها رئيس لجنة الانضباط والأخلاق بندر الحميداني والذي يقدم جلسة بعنوان "نظرة عامة عن لائحة الانضباط والأخلاق"، فيما يقدم الجلسة الثانية المدير المكلف للشؤون القانونية والحوكمة بالاتحاد السعودي ماتيوس ويتجين بعنوان "النزاهة في كرة القدم".
ويقدم الجلسة الثالثة رئيس لجنة الاستئناف أحمد القنيعان بعنوان "حجية الأدلة الرقمية المعاصرة أمام القضاء الرياضي"، فيما يقدم رئيس غرفة فض المنازعات فيصل أبو خلف الجلسة الرابعة بعنوان "نبذة تعريفية عن غرفة فض المنازعات وآلية عملها"، وتقام الجلسة الخامسة بعنوان "لوائح وكلاء اللاعبين في الفيفا، المبادئ ..التنفيذ، والاعتبارات العملية" والتي يقدمها المستشار القانوني لإدارة وكلاء اللاعبين في الاتحاد الدولي طارق أجانوفيتش.
كما يقدم الجلسة السادسة ماركو أميزكوا المستشار القانوني بإدارة التشريعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم بعنوان "نظرة عامة على إصلاح نظام انتقالات اللاعبين وتحديثات اللائحة"، ويقدم الجلسة السابعة جيمس كتشنق المحكم الدولي في محكمة (كاس) بعنوان "ملكية الأندية المتعددة في كرة القدم، حقائق وأرقام وحوكمتها"، فيما يختتم مدير أوضاع وتسجيل اللاعبين عبد العزيز العوجان جلسات المؤتمر بجلسة تحت عنوان "التزامات مدير الاحتراف".
ووجهت الإدارة القانونية في الاتحاد السعودي الدعوة لممثلي أندية دوري روشن للمحترفين، وعددٍ من المختصين في القانون الرياضي.