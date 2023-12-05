‬الاثنين المقبل.. جدة تحتضن المؤتمر القانوني الأول لكرة القدم

يُقيم الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين المقبل ، المؤتمر القانوني الأول لكرة القدم في مدينة جدة، والذي يقدمه عدد من القانونيين المحليين والدوليين، بهدف بناء تواصل فعّال بين القانونيين في كرة القدم على المستويين المحلي والدولي.