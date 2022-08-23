الأولمبية والبارالمبية تُعلن نتائج التقييم التشغيلي لاستراتيجية دعم الاتحادات.. تعرف عليها

وفي سياق الإعلان أكّدت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أن المرحلة الأولى للتقييم ضمنت تحقيق عدد من المستهدفات التي ساهمت في تطوير العمل المؤسساتي للاتحادات الرياضية عبر فرض حدّ أدنى للمتطلبات الأساسية في معيار القدرات التشغيلية، مع اختلاف الجودة في التنفيذ بين الاتحادات؛ وذلك لضمان استدامة العمل المؤسسي في الاتحادات الرياضية بحيث أصبح لكل اتحاد رياضي هيكل تنظيمي معتمد وخطة استراتيجية واضحة ومعتمدة يُبنى عليها في التقاييم المستقبلية، كما وضعت جميع الاتحادات مؤشرات أداء وأهدافًا واضحة مرتبطة بهذه الاستراتيجية، وعيّنت مجلس إدارة ومديرًا تنفيذيًّا متفرّغًا بخطّة تدريب وتطوير معتمدة لجميع موظفي الاتحادات.