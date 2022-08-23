الأولمبية والبارالمبية تُعلن نتائج التقييم التشغيلي لاستراتيجية دعم الاتحادات.. تعرف عليها

أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نتائج التقييم التشغيلي الخاص باستراتيجية دعم وتطوير الاتحادات الرياضية للفترة الزمنية من مايو وحتى شهر أغسطس للعام الحالي بعد تدشينها في نوفمبر الماضي بميزانية تقدر بمليارين و600 مليون ريال سعودي كإحدى مبادرات برنامج جودة الحياة الرامية لإحداث نقلة تطويرية في الاتحادات الرياضية السعودية. وتضمنت مرحلة التقييم الأولي 54 اتحادًا رياضيًّا، تقديم دعم مالي أولي تحصلت عليه جميع الاتحادات؛ وذلك للتسريع من عملية تنفيذ مستهدفات الإستراتيجية.
واشتمل التقييم على قياس استراتيجية وأهداف الاتحاد، والتنظيم والحوكمة من ناحية الهيكلة ومجلس الإدارة والتدريب والتطوير والموظفين الإداريين وتفعيل الأنشطة في المناطق، أو الجانب التنفيذي الذي شمل الترويج والاتصال والإدارة المالية وتقنية المعلومات والرعاية والشراكات.
وفي سياق الإعلان أكّدت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أن المرحلة الأولى للتقييم ضمنت تحقيق عدد من المستهدفات التي ساهمت في تطوير العمل المؤسساتي للاتحادات الرياضية عبر فرض حدّ أدنى للمتطلبات الأساسية في معيار القدرات التشغيلية، مع اختلاف الجودة في التنفيذ بين الاتحادات؛ وذلك لضمان استدامة العمل المؤسسي في الاتحادات الرياضية بحيث أصبح لكل اتحاد رياضي هيكل تنظيمي معتمد وخطة استراتيجية واضحة ومعتمدة يُبنى عليها في التقاييم المستقبلية، كما وضعت جميع الاتحادات مؤشرات أداء وأهدافًا واضحة مرتبطة بهذه الاستراتيجية، وعيّنت مجلس إدارة ومديرًا تنفيذيًّا متفرّغًا بخطّة تدريب وتطوير معتمدة لجميع موظفي الاتحادات.