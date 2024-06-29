صحفي إيطالي: مدرب "فولهام" يقترب من تدريب الاتحاد

اقترب المدير الفني لفريق فولهام الإنجليزي، المدرب البرتغالي "ماركو سيلفا"، من تولّي القيادة الفنية لفريق الاتحاد في الموسم الجديد.
وقال الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي": إن هناك إجماعًا داخل إدارة الاتحاد على التعاقد مع المدرب البرتغالي، بدلًا من الأرجنتيني "مارسيلو غالاردو".
وأضاف "غاليتي" عبر صفحته على منصة "إكس": من المتوقّع حدوث تطورات من أجل مدرب فولهام في أقرب وقت؛ حيث بدأ مسؤولو الاتحاد بالفعل فى إجراء محادثاتهم معه.
وقرّر الاتحادُ منذ أيام الانسحابَ من التفاوض مع الألماني "دينو توبمولر"، المدرب الحالي لـ"آينتراخت فرانكفورت"، بعد رفضه تدريب الفريق.
ويبلغ "ماركو سيلفا" من العمر 46 عامًا، وينتهي عقده مع فولهام في يونيو 2026، الذي تولّى قيادته في 2021.