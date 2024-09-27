المملكة تشارك في أعمال مؤتمر الكونجرس الـ193 للاتحاد الدولي للدراجات

شاركت المملكة ممثلة في رئيس الاتحاد السعودي للدراجات نائب رئيس الاتحاد العربي عبدالله الوثلان، في أعمال مؤتمر الكونجرس الـ193 للاتحاد الدولي للدراجات "UCI"، المنعقد اليوم بمدينة زيورخ السويسرية، بحضور 118 اتحادًا وطنيًّا، وذلك تزامنًا مع بطولة العالم للطريق 2024.
وبدأت الأعمال بكلمة افتتاحية لرئيس الاتحاد الدولي "ديفيد لابارتين" الذي أشاد بإنجازات الاتحادات الوطنية الأعضاء خلال عام 2023؛ لتتواصل بعدها أعمال المؤتمر الـ193 بكلماتٍ لرؤساء الاتحادات الأعضاء، ثم استعرض الاتحاد الدولي تقريرًا لـ"مراكز التدريب - رياضة الدراجات للسيدات - وكالات الاختبار الدولية ITA"، إضافة للتقرير الأول عن الاستدامة الذي يدعم الاتحاد الدولي من خلاله استخدام الدراجة وسيلة مواصلات للحفاظ على البيئة.
وخلال المؤتمر أُعْلِن عن بعض الدول التي ضُمَّت مؤخرًا إلى عضوية الاتحاد الدولي، واستضافة جمهورية رواندا لبطولة العالم للطريق 2025.
وعلى صعيد متصل عقد رئيسُ الاتحاد السعودي للدراجات مجموعةً من الاجتماعات على هامش الكونجرس؛ إذ اجتمع برئيس الاتحاد الدولي، ورئيس الاتحاد الآسيوي، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وعدد من الاتحادات الآسيوية والعربية، مستعرضًا خلالها الأهداف المستقبلية للدراجة السعودية، والبرامج المشتركة وتنميتها لمزيد من التطور والحضور دوليًّا وآسيويًّا.