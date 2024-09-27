المملكة تشارك في أعمال مؤتمر الكونجرس الـ193 للاتحاد الدولي للدراجات

وعلى صعيد متصل عقد رئيسُ الاتحاد السعودي للدراجات مجموعةً من الاجتماعات على هامش الكونجرس؛ إذ اجتمع برئيس الاتحاد الدولي، ورئيس الاتحاد الآسيوي، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وعدد من الاتحادات الآسيوية والعربية، مستعرضًا خلالها الأهداف المستقبلية للدراجة السعودية، والبرامج المشتركة وتنميتها لمزيد من التطور والحضور دوليًّا وآسيويًّا.