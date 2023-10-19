قمة منتظرة تجمع النصر والهلال.. في افتتاح الجولة الرابعة من ممتاز الطائرة

وتستكمل بقية مباريات الجولة، السبت المقبل؛ حيث يلعب الاتحاد والوحدة على صالة نادي الاتحاد "3.30" عصرًا، فيما يواجه الابتسامُ نظيرَه الفيصلي على صالة الأمير نايف بن عبد العزيز بالقطيف "3.30" عصرًا، ويلتقي أبها والصفا على صالة نادي أبها "3.30" عصرًا.