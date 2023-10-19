قمة منتظرة تجمع النصر والهلال.. في افتتاح الجولة الرابعة من ممتاز الطائرة

تنطلق، غدًا الجمعة، مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، وتأتي مباراة النصر والهلال كأقوى مباريات الجولة؛ حيث تُقام المباراة على صالة نادي النصر "3.30" عصرًا.
ويلتقي الأهلي مع ضمك على صالة النادي الأهلي "3.30" عصرًا، فيما يحلّ الخليج ضيفًا على الهداية على صالة نادي الترجي "3.30" عصرًا.
وتستكمل بقية مباريات الجولة، السبت المقبل؛ حيث يلعب الاتحاد والوحدة على صالة نادي الاتحاد "3.30" عصرًا، فيما يواجه الابتسامُ نظيرَه الفيصلي على صالة الأمير نايف بن عبد العزيز بالقطيف "3.30" عصرًا، ويلتقي أبها والصفا على صالة نادي أبها "3.30" عصرًا.
ويتصدر الأهلي والفيصلي ترتيب الفرق برصيد 9 نقاط، ثم الهلال 8 نقاط، والابتسام 7 نقاط.