في تصفيات كأس آسيا للناشئين وبمرافقة قطر.. اليمن يظفر ببطاقة التأهل

تربّع منتخب اليمن على الصدارة وحسم بطاقة التأهل للنهائيات، بعد فوزه على بنغلاديش المضيفة 4-0، اليوم الأحد، على ملعب بيرشيسثا سيفاي محمد مصطفى في دكا، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2023.