في تصفيات كأس آسيا للناشئين وبمرافقة قطر.. اليمن يظفر ببطاقة التأهل

تربّع منتخب اليمن على الصدارة وحسم بطاقة التأهل للنهائيات، بعد فوزه على بنغلاديش المضيفة 4-0، اليوم الأحد، على ملعب بيرشيسثا سيفاي محمد مصطفى في دكا، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2023.
وتصدّر المنتخب اليمني ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط لبنغلاديش، و3 نقاط لسنغافورة، في حين بقي رصيد بوتان خاليًا من النقاط.
وتأهّل منتخب قطر إلى النهائيات بعد فوزه على لبنان 4-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2023.
وتصدّر منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 6 نقاط من ثلاث مباريات لعمان، وثلاث مباريات للعراق، ومن أربع مباريات للبحرين، ونقطة للبنان.
كما تأهل منتخب طاجيكستان المضيف إلى النهائيات بعد فوزه على أفغانستان 2-0 - المجموعة الثامنة.
وتضم المجموعة ثلاثة منتخبات؛ حيث يتواجد فيها أيضًا منتخب منغوليا.
وتصدّر منتخب طاجيكستان ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لأفغانستان، في حين بقي رصيد منغوليا خاليًا من النقاط.
ويتأهّل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 6 منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.