وزير الرياضة يرفع التهنئة والتبريكات لولي العهد لتوليه رئاسة مجلس الوزراء

وتفصيلاً، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي بهذه المناسبة: "خالص التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد الأمين بهذه الثقة الملكية الغالية، التي تُجسِّد ما يتمتع به من رؤية سديدة وحكيمة، نستمد منها -بعد الله سبحانه- قوتنا ونجاحاتنا الحالية والمستقبلية -بإذن الله-، راجيًا من الله -سبحانه- أن يحفظ سمو ولي العهد، وأن يمده بعونه، ويسدد خطاه، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-.