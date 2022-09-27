وزير الرياضة يرفع التهنئة والتبريكات لولي العهد لتوليه رئاسة مجلس الوزراء

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، أصدق التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزير ولي العهد؛ بمناسبة صدور الثقة الملكية الكريمة بأن يكون رئيسًا لمجلس الوزراء.
وتفصيلاً، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي بهذه المناسبة: "خالص التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد الأمين بهذه الثقة الملكية الغالية، التي تُجسِّد ما يتمتع به من رؤية سديدة وحكيمة، نستمد منها -بعد الله سبحانه- قوتنا ونجاحاتنا الحالية والمستقبلية -بإذن الله-، راجيًا من الله -سبحانه- أن يحفظ سمو ولي العهد، وأن يمده بعونه، ويسدد خطاه، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-.
ورفع وزير الرياضة خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين على الثقة الغالية التي حظي بها سموه وزيرًا للرياضة، متطلعًا لخدمة الوطن، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.
ودعا في ختام حديثه الله -عز وجل- أن يديم على المملكة العربية السعودية أمنها وعزها واستقرارها، وأن يعين الجميع على تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الكريمة -حفظها الله- لما فيه الخير للبلاد والعباد.