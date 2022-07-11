الوحدة يتعاقد مع عبدالعزيز نور حتى 2025

يُشار إلى أن الوحدة سيقيم معسكرًا إعداديًّا خارجيًّا في مدينة مورسيا الإسبانية خلال الفترة من 22 يوليو الجاري حتى 15 أغسطس المقبل، سيخوض خلاله 6 مباريات تجريبية.