الوحدة يتعاقد مع عبدالعزيز نور حتى 2025
أعلن نادي الوحدة الصاعد حديثًا للدوري السعودي للمحترفين اليوم الاثنين تعاقده مع الجناح عبدالعزيز نور لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الرياضي الجديد (2022/ 2023)، قادمًا من نادي النهضة المنافس بدوري الدرجة الأولى السعودي.
ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، قال فيها: "عبدالعزيز نور وحداوي حتى 2025".
وتم التعاقد مع الجناح عبدالعزيز نور قادمًا من نادي النهضة. علمًا بأن بدايته كانت مع نادي أهلي جدة.
وسجل عبدالعزيز نور مع فريق النهضة بدوري يلو للدرجة الأولى السعودي بالموسم المنصرم 8 أهداف؛ ليكون أفضل هداف للفريق في المسابقة.
كما جددت إدارة سلطان أزهر عقد مهاجم الفريق الشباب بالنادي عزام البيشي حتى 2026.
وتعد صفقة انضمام نور للوحدة سادس الصفقات التي تبرمها إدارة سلطان أزهر خلال الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع كل من الثنائي المغربي منير المحمدي حارس مرمى الفريق الجديد ومواطنه فيصل فجر من الدوري التركي، وجيرسون رودريغيز كابتن منتخب لوكسمبورغ، إضافة إلى المهاجم الفرنسي دافيد بوجيل هداف الدوري التشيكي، واللاعب الكوستاريكي أوسكار دوارتي.
يُشار إلى أن الوحدة سيقيم معسكرًا إعداديًّا خارجيًّا في مدينة مورسيا الإسبانية خلال الفترة من 22 يوليو الجاري حتى 15 أغسطس المقبل، سيخوض خلاله 6 مباريات تجريبية.