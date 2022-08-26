ياسر المسحل يطمئن على صحة الحكم سامي الجريس بعد تعرُّضه لوعكة

اطمأن ياسر بن حسن المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، من خلال اتصال هاتفي، على صحة حكم الساحة الدولي سامي الجريس، الذي تعرَّض لعارض صحي بسيط اليوم أثناء قيادته مباراة الاتفاق والطائي ضمن دوري روشن للمحترفين؛ ما أدى لعدم قدرته على مواصلة قيادة المباراة.