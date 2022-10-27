الأخضر الأولمبي يواصل تدريباته في معسكر دبي استعدادًا لغرب آسيا

يذكر أن قرعة بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2022 وضعت الأخضر في المجموعة "الثانية" وإلى جانبه منتخبا البحرين وسوريا، في البطولة التي ستقام منافساتها خلال الفترة من 2 إلى 15 نوفمبر المقبل في جدة.