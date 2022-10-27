الأخضر الأولمبي يواصل تدريباته في معسكر دبي استعدادًا لغرب آسيا

أجرى المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم الخميس حصته التدريبية ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات، والمقام تحضيرًا لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2022.
وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية صباح اليوم في الصالة الرياضية بمقر إقامة البعثة في جبل علي، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تقوية.
من جهة أخرى، منح المدير الفني سعد الشهري اللاعبين فترةً حرة مساء اليوم.
ويواصل المنتخب الوطني السعودي غدًا الجمعة تدريباته بحصة مسائية، ضمن معسكره الذي يمتد حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.
يذكر أن قرعة بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2022 وضعت الأخضر في المجموعة "الثانية" وإلى جانبه منتخبا البحرين وسوريا، في البطولة التي ستقام منافساتها خلال الفترة من 2 إلى 15 نوفمبر المقبل في جدة.