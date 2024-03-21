إدارة تجربة العملاء في اتحاد القدم السعودي تصدر النشرة السنوية لنتيجة الاستفتاءات مع الجماهير

كما تضمنت النشرة نتائج تجربة العملاء في بعثة جماهير المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا، حيث وصلت نسبة مستخدمي تطبيق SAFF Fans من بعثة الجماهير 100 %، فيما سجل التفاعل اليومي في تطبيق SAFF Fans نسبة 99.8 %، بينما سجلت نسبة حصول الجماهير على تذاكر المباريات من خلال التطبيق 100 %، وذلك من خلال توظيف التقنيات المبتكرة والتواصل الفعّال حيث حققت تفاعل إشعارات التطبيق 90 % من رضا بعثة جماهير المنتخب السعودي.