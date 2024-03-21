إدارة تجربة العملاء في اتحاد القدم السعودي تصدر النشرة السنوية لنتيجة الاستفتاءات مع الجماهير

أصدرت إدارة تجربة العملاء في الاتحاد السعودي لكرة القدم النشرة السنوية لنتيجة الاستفتاءات التي أجرتها مع الجماهير والمستفيدين خلال عام كامل.
وأكملت الإدارة عامها الأول في الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد الإنشاء، حيث بالتعامل مع الملاحظات الواردة إلى الاتحاد السعودي، لضمان حلها في أسرع وقتٍ ممكن.
وتستقبل الإدارة الملاحظات تجاه إدارات ولجان الاتحاد وكل ما يخص كرة القدم السعودية، بالإضافة إلى الاستفسارات المتعلقة بالجماهير من خلال حساب خدمة العملاء في موقع التواصل الاجتماعي X.ونشرت الإدارة في نشرتها السنوية الأولى نتائج تقييم عمل الاتحاد السعودي في أبرز الاستضافات الدولية، إضافةً إلى تقييم
تجربة بعثة المشجع السعودي في كأس آسيا 2023.
وتضمنت النشرة نتائج مستوى رضا الجماهير لأبرز البطولات المستضافة من الاتحاد السعودي لكرة القدم والتي تمثلت في بطولات كأس الملك سلمان للأندية، كأس السوبر الإفريقي، كأس العالم للأندية 2023 وكأس السوبر الإسباني.
وبلغ عدد المشاركين في استبيان مستوى رضا الجماهير 10 آلاف و693 شخصًا بمتوسط نسبة مشاركة 16 %، ونسبة رضا للتجربة العامة 84 %.
كما تضمنت النشرة نتائج تجربة العملاء في بعثة جماهير المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا، حيث وصلت نسبة مستخدمي تطبيق SAFF Fans من بعثة الجماهير 100 %، فيما سجل التفاعل اليومي في تطبيق SAFF Fans نسبة 99.8 %، بينما سجلت نسبة حصول الجماهير على تذاكر المباريات من خلال التطبيق 100 %، وذلك من خلال توظيف التقنيات المبتكرة والتواصل الفعّال حيث حققت تفاعل إشعارات التطبيق 90 % من رضا بعثة جماهير المنتخب السعودي.