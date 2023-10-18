"الهلال" يعلن تعرّض لاعبه نيمار لقطع في الرباط الصليبي والغضروف

أعلن نادي الهلال مساء يوم الأربعاء تعرض لاعبه البرازيلي نيمار جونيور لقطع في الرباط الصليبي والغضروف خلال لقاء منتخب بلاده ضد أوروغواي فجر اليوم ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.
وقال النادي في بيان مقتضب بثه عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس):" أوضحت الفحوص الطبية تعرّض لاعب الهلال نيمار جونيور" لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يجري عملية جراحية لاحقاً، وبرنامجاً علاجياً يتحدّد مدته بعد العملية".
وتعرض قائد المنتخب البرازيلي المنضم للهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادماً من باريس سان جيرمان لإصابة قوية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد التحام مع لاعب وسط الأوروغواي نيكولاس دي لا كروس فخرج باكياً وغادر على إثرها أرضية الملعب محمولاً على النقالة وهو يذرف الدموع قبل أن يغادر الملعب بعد نهاية المباراة مستعملاً عكازتيه.