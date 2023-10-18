"الهلال" يعلن تعرّض لاعبه نيمار لقطع في الرباط الصليبي والغضروف

وتعرض قائد المنتخب البرازيلي المنضم للهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادماً من باريس سان جيرمان لإصابة قوية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد التحام مع لاعب وسط الأوروغواي نيكولاس دي لا كروس فخرج باكياً وغادر على إثرها أرضية الملعب محمولاً على النقالة وهو يذرف الدموع قبل أن يغادر الملعب بعد نهاية المباراة مستعملاً عكازتيه.