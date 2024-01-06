بقيادة "مانشيني".. الأخضر يواصل برنامجه الإعدادي في قطر استعدادًا لكأس آسيا

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم برنامجه التدريبي في معسكره المقام في سيلين بدولة قطر خلال الفترة (31 ديسمبر - 11 يناير)، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي تنطلق يوم 12 يناير الحالي في دولة قطر.
ويستعد "الأخضر" لخوض وديته الثانية في المرحلة الحالية أمام منتخب فلسطين الثلاثاء المقبل على ملعب نادي الوكرة القطري، عند الساعة السادسة والنصف مساء.
ميدانيًّا، قَسَّم المدير الفني "روبرتو مانشيني" أمس السبت البرنامج التدريبي لحصتَيْن تدريبيتَيْن، أُجريت كلتاهما على ملعب منتجع سيلين، الأولى في الفترة الصباحية، وبدأت بتمارين الإحماء قبل أن يُطبِّق مانشيني تمارين تكتيكية متنوعة. واختُتمت الحصة التدريبية بتمارين تقوية في النادي الرياضي عبر محطات مختلفة.
وفي الفترة المسائية فرض مانشيني تمارين متنوعة، بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين المربعات، بعدها مباريات مصغرة قبل أن يجري تمارين تكتيكية. واختُتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
وعلى صعيد متصل، انتظم الثنائي "طلال حاجي، وريان حامد" في معسكر الأخضر أمس السبت، وشاركا في الحصتَين التدريبيتَين، كما شارك الثنائي "علي البليهي، وعيد المولد" في الحصتَين التدريبيتَين بعد اكتمال جاهزيتهما.