بقيادة "مانشيني".. الأخضر يواصل برنامجه الإعدادي في قطر استعدادًا لكأس آسيا

ميدانيًّا، قَسَّم المدير الفني "روبرتو مانشيني" أمس السبت البرنامج التدريبي لحصتَيْن تدريبيتَيْن، أُجريت كلتاهما على ملعب منتجع سيلين، الأولى في الفترة الصباحية، وبدأت بتمارين الإحماء قبل أن يُطبِّق مانشيني تمارين تكتيكية متنوعة. واختُتمت الحصة التدريبية بتمارين تقوية في النادي الرياضي عبر محطات مختلفة.