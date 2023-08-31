"رحلة الكأس" تنطلق من الجولة الخامسة.. والبداية في "كلاسيكو" الاتحاد والهلال

وتعكس "جولة الكأس" التي ستستمرّ حتى الجولة الـ34 الأخيرة، أهداف الرابطة في إضفاء التجارب التفاعلية للجماهير الحاضرة في دوري روشن السعودي، في ملاعب المباريات للفرق المتنافسة الـ18، وعيش لحظات حماسية خاصة مع كأس البطولة والتقاط الصور التذكارية، مع تخليد الاحتفال بالكأس للجماهير الحاضرة في الموسم الذي يشهد تنافسًا عاليًا مع وجود كوكبة من ألمع نجوم العالم.