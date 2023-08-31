"رحلة الكأس" تنطلق من الجولة الخامسة.. والبداية في "كلاسيكو" الاتحاد والهلال

تبدأ رابطة الدوري السعودي للمحترفين بإعداد جولة لكأس دوري روشن السعودي، في عددٍ من مباريات المسابقة، ابتداء من منافسات الجولة الخامسة، غدًا الجمعة، من قمة الاتحاد والهلال، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، في جدة.
وسيكون كأس الدوري في منطقة الجماهير المحيطة بملعب مباراة بطل النسخة الماضية فريق الاتحاد مع ضيفه الهلال، قبل انطلاقتها بأربع ساعات، ثم يتنقل موقع الكأس وصولًا لمنطقة دخول اللاعبين لحظة دخولهم إلى ملعب المباراة.
وستتيح الرابطة للجماهير الحاضرة للمباريات التي تتواجد بها الكأس، أخذ الصور التذكارية وعيش لحظات رائعة مع الكأس التي ستنتظر بطل دوري روشن هذا العام ليتوج بها في نهاية الموسم الرياضي.
وتعكس "جولة الكأس" التي ستستمرّ حتى الجولة الـ34 الأخيرة، أهداف الرابطة في إضفاء التجارب التفاعلية للجماهير الحاضرة في دوري روشن السعودي، في ملاعب المباريات للفرق المتنافسة الـ18، وعيش لحظات حماسية خاصة مع كأس البطولة والتقاط الصور التذكارية، مع تخليد الاحتفال بالكأس للجماهير الحاضرة في الموسم الذي يشهد تنافسًا عاليًا مع وجود كوكبة من ألمع نجوم العالم.