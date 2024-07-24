أولمبياد باريس 2024.. الأرجنتين تخطف تعادلًا مثيرًا من المغرب في الوقت القاتل

فرط المنتخب المغربي بفوز كان في المتناول بسقوطه في فخّ التعادل في الوقت القاتل من أمام منتخب الأرجنتين بهدفين لهدفين، اليوم الأربعاء، على ملعب جيوفروى جيشار في سانت إيتيان، في افتتاح مشوار الفريقين بالمجموعة الثانية لمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.
أنهى المنتخبُ المغربي الشوطَ الأول متقدّمًا بهدف سجله "سفيان رحيمي" بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ومطلع الشوط الثاني ضاعف اللاعب "سفيان رحيمي" تقدم المغرب بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.
وتمكّن منتخب الأرجنتين من تقليص الفارق بهدف أول سجله "جوليانو سيميوني" في الدقيقة 68، وفي الوقت المحتسب بدلًا من ضائع، وفي الدقيقة "106" خطفت الأرجنتين هدف التعادل برأسية "كريستيان ميدينا".
وبهذه النتيجة اقتسم المنتخبان نقاط المباراة؛ حيث أضاف كل منتخب نقطة لرصيده، في المجموعة التي تضم أيضًا منتخبَيْ: العراق، وأوكرانيا، اللذين سيتواجهان في وقت لاحق من اليوم.
وفي الجولة الثانية من ذات المجموعة سيلعب المغرب ضد أوكرانيا، والأرجنتين ضد العراق يوم السبت المقبل.