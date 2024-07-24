أولمبياد باريس 2024.. الأرجنتين تخطف تعادلًا مثيرًا من المغرب في الوقت القاتل

فرط المنتخب المغربي بفوز كان في المتناول بسقوطه في فخّ التعادل في الوقت القاتل من أمام منتخب الأرجنتين بهدفين لهدفين، اليوم الأربعاء، على ملعب جيوفروى جيشار في سانت إيتيان، في افتتاح مشوار الفريقين بالمجموعة الثانية لمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.