تعرَّف على منتخبات المجموعة الأولى في مونديال قطر 2022

صنع الملقب بـ"سوبرمان" في بلاده اسمه في البداية في نادي إيميليك المحلي، لكنه قضى بعد ذلك ثلاث سنوات في الدوري الإنجليزي الممتاز، أولاً مع وستهام يونايتد ثم في إيفرتون، وبعد فترة قضاها في المكسيك عاد إلى أوروبا في عام 2020؛ ليلعب مع نادي فنربخشة التركي. وبحلول نهاية أكتوبر كان هداف الدوري التركي هذا الموسم، برصيد 11 هدفًا في 10 مباريات.