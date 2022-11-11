تعرَّف على منتخبات المجموعة الأولى في مونديال قطر 2022

تنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر في غضون أقل من عشرة أيام، وقد بدأت المنتخبات المشاركة في التجمع قبل بدء منافسات البطولة العالمية.
يَعِدُ مونديال قطر 2022 بأن يكون مهرجانًا كبيرًا لكرة القدم؛ إذ يشارك 32 منتخبًا موزعة على 8 مجموعات. وفي هذا التقرير نسلط الضوء على منتخبات المجموعة الأولى.
أفضل مركز في كأس العالم: الظهور الأول
إنجازات أخرى: لقب كأس آسيا 2019 في الإمارات
التصنيف العالمي: الـ50
كيفية التأهل: التأهل التلقائي بوصفها مضيفة
انتقل سانشيز البالغ من العمر 46 عامًا إلى قطر في عام 2006 بعد 10 سنوات من التدريب في فرق برشلونة للشباب. وقاد الإسباني قطر للفوز بلقب كأس آسيا في عام 2019، والآن لديه مهمة لقيادة مضيفي كأس العالم من أجل تجاوز الدور الأول.
بدأ سانشيز في عمله في الدولة الخليجية من خلال أكاديمية اسباير لتدريب اللاعبين الشباب، لكنه كان أيضًا مدربًا لمنتخب قطر تحت 19 عامًا، ومدربًا لمنتخب تحت 23 عامًا قبل توليه قيادة المنتخب الوطني الأول.
ساعد سانشيز قطر على الفوز بكأس آسيا تحت 19 عامًا 2014، وجلب العديد من هؤلاء اللاعبين إلى المنتخب الأول للمشاركة في نهائيات كأس العالم القادمة.
يعول منتخب قطر على أكرم عفيف لتحقيق الطموحات المطلوبة في المجموعة الأولى، خاصة من خلال دوره المهم في صناعة وتسجيل الأهداف.
وسيبلغ عفيف من العمر 26 عامًا قبل يومين من موعد انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 20 نوفمبر، وقد لعب مع نادي يوبين في بلجيكا، وكذلك سبورتينغ خيخون في إسبانيا قبل أن ينضم إلى نادي السد الذي تُوج بطلاً لدوري نجوم قطر عامَي 2021 و2022.
أفضل مركز في كأس العالم: دور الـ16 عام 2006
إنجازات أخرى: المركز الرابع في كوبا-أمريكا عامَي 1959 و1993
التصنيف العالمي: الـ44
كيفية التأهل: احتلت الإكوادور المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية؛ لتخطف بطاقة التأهل التلقائية الأخيرة في التصفيات
ألفارو البالغ من العمر 60 عامًا ينحدر من الأرجنتين، وأصبح مدربًا لمنتخب الإكوادور منذ آب/ أغسطس 2020 عندما حلَّ مكان جوردي كرويف.
قضى ألفارو الجزء الأكبر من العقود الثلاثة الماضية في العمل في أندية في الأرجنتين، وآخرها في نادي بوكا جونيورز في عام 2019. وقد خرج المنتخب الإكوادوري بالتعادل من مباراتَي الإياب أمام الأرجنتين والبرازيل على أرضه قبل أن يتغلب على بيرو؛ ليحتل المركز الرابع المؤهل تلقائيًّا لمونديال قطر في تصفيات أمريكا الجنوبية.
ومع ذلك خرجت الإكوادور مع ألفارو من بطولة كوبا-أمريكا 2021 في الدور ربع النهائي دون أن تحقق الفوز في أي مباراة في البطولة.
ألفارو، الذي كان يتمتع بمسيرة تدريبية غير مشهورة، قاد نادي أرسنال دي ساراندي المتواضع إلى لقب كوبا سود أمريكانا 2007، كما حصل على فترة قصيرة من التدريب في السعودية.
اللاعب فالنسيا، الذي سيبلغ من العمر 33 هذا الشهر، هو قائد الإكوادور، وأفضل هداف على الإطلاق في تاريخ منتخب بلاده برصيد 35 هدفًا. كما أنه من المخضرمين في البطولات الكبرى السابقة، ولاسيما تسجيله الأهداف الثلاثة لمنتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل، وظهوره في أربع نسخ مختلفة من بطولة كوبا-أمريكا.
صنع الملقب بـ"سوبرمان" في بلاده اسمه في البداية في نادي إيميليك المحلي، لكنه قضى بعد ذلك ثلاث سنوات في الدوري الإنجليزي الممتاز، أولاً مع وستهام يونايتد ثم في إيفرتون، وبعد فترة قضاها في المكسيك عاد إلى أوروبا في عام 2020؛ ليلعب مع نادي فنربخشة التركي. وبحلول نهاية أكتوبر كان هداف الدوري التركي هذا الموسم، برصيد 11 هدفًا في 10 مباريات.
أفضل مركز في كأس العالم: الدور ربع النهائي عام 2002
إنجازات أخرى: لقب كأس أمم إفريقيا عام 2022
التصنيف الدولي: الـ18
كيفية التأهل: التفوق على مصر في الدور الفاصل
يريد سيسي البالغ من العمر 46 عامًا التكفير عن خروج منتخب بلاده المؤلم من نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا؛ إذ خسرت السنغال فرصة التأهل للدور الثاني فقط بسبب تراكم البطاقات الصفراء بعدد أكثر من منافستها اليابان.
بعد خسارته حينما كان لاعبًا في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2002 قام بالتعويض عن ذلك من خلال قيادة منتخب بلاده مدربًا للفوز بداية هذا العام باللقب القاري في الكاميرون عقب التفوق بفارق ركلات الترجيح على مصر في المباراة النهائية التي انتهت في وقتها الأصلي بدون أهداف.
كان سيسي ضمن صفوف منتخب السنغال الذي بلغ ربع نهائي كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية/ اليابان، وكان لاعب خط وسط في أندية فرنسية وإنجليزية، بما في ذلك باريس سان جيرمان.
وُلد كوليبالي في فرنسا، لكنه اختار تمثيل وقيادة البلد الذي وُلد فيه والداه.
لعب قلب الدفاع البالغ من العمر 31 عامًا مع أندية فرنسية وبلجيكية قبل أن يبدأ مشوارًا مميزًا استمر ثماني سنوات مع نادي نابولي الإيطالي في عام 2014، وانتقل إلى تشيلسي هذا العام؛ ليصبح زميلاً لمواطنه حارس المرمى إدوارد ميندي في النادي اللندني.
أفضل مركز في كأس العالم: الوصيف أعوام 1974 و1978 و2010
إنجازات أخرى: بطل أوروبا عام 1988
التصنيف العالمي: الـ8
كيفية التأهل: احتلت هولندا المركز الأول في المجموعة السابعة خلال التصفيات الأوروبية
تم تعيين المدرب فان غال البالغ من العمر 71 عامًا لقيادة منتخب الطواحين في آب/ أغسطس 2021، وذلك بعد عودته من اعتزال التدريب؛ ليتولى زمام منتخب بلاده للمرة الثالثة. صنع اسمه مدربًا مع فريق أياكس الشاب اللامع في التسعينيات قبل أن ينتقل إلى نادي برشلونة؛ ليفوز بلقب الدوري الإسباني مرتين متتاليتَين.
فشل فان غال في التأهل مع منتخب هولندا لنهائيات كأس العالم 2002، لكنه قادهم إلى الدور قبل النهائي في نسخة 2014 في فترته الثانية، وخسر بفارق ركلات الترجيح أمام الأرجنتين. كما درَّب بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد وألكمار.
ظهر دي يونغ على الساحة في موسم 2018-2019 بوصفه جزءًا من فريق أياكس الشاب الموهوب الآخر الذي كان على بُعد ثوانٍ من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في ذلك العام. أكسبه أداؤه المميز الانتقال إلى نادي برشلونة بعد أن قاتل العملاق الإسباني مجموعة من أفضل الأندية في أوروبا للتعاقد معه.
وقد ساهم إبداع دي يونغ وتعدُّد مراكزه في قيامه بدور لا غنى عنه في صفوف المنتخب الهولندي.. وسيكون وجوده في قطر أكثر أهمية بعد إصابة شريك خط الوسط جورجينيو فينالدوم.
20 و21 نوفمبر: قطر أمام الإكوادور، السنغال أمام هولندا
25 نوفمبر: قطر أمام السنغال، هولندا أمام الإكوادور
29 نوفمبر: الإكوادور أمام السنغال، هولندا أمام قطر.