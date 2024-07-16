"بيتزي" مدرب الأخضر السابق يقود الكويت في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

نجح مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم في إتمام التعاقد مع المدرب الأرجنتيني "خوان أنطونيو بيتزي" لتولي القيادة الفنية للأزرق الكويتي خلال التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
ونشر الاتحاد بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قال فيه: "أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالتكليف هايف المطيري، عن تعاقد الاتحاد مع المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي لمدة عام واحد لقيادة منتخب الكويت الأول في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026".
وأكد رئيس الاتحاد أن مجلس الإدارة واللجنة الفنية بالاتحاد استقرا على المدرب "بيتزي" بعد دراسة مستفيضة لعدد من المدربين؛ وذلك لما يملكه المدرب الأرجنتيني من خبرة كبيرة؛ حيث سبق له أن قام بتدريب منتخب السعودية في مونديال 2018، كما درب منتخب البحرين، بالإضافة إلى إحرازه لقب كوبا أمريكا 2016 مع منتخب تشيلي.
وأعرب المطيري عن أمنياته بأن يوفق "بيتزي" في مهمته، وأن يقود الأزرق إلى تحقيق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة.
وأشار "المطيري" إلى أن الاتحاد سيقوم بإعداد الأزرق بالشكل بالمطلوب، واستكمال مشوار التجهيز بصورة مناسبة حتى يحقق الفائدة المرجوة والتي تلبي الطموح.
كما تقدم رئيس الاتحاد بالشكر إلى الهيئة العامة للرياضة على جميع التسهيلات والدعم الذي قدموه من أجل إنهاء إجراءات التعاقد مع المدرب "خوان بيتزي".
وسبق أن تولّى صاحب الـ55 عامًا تدريب المنتخب السعودي "2017/ 2019"، والبحريني خلال الفترة من تموز 2023 وحتى فبراير 2024، وكذلك نادي الوصل، وأيضًا نادي فالنسيا الإسباني وراسينغ الأرجنتيني وتشيلي.