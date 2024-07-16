"بيتزي" مدرب الأخضر السابق يقود الكويت في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

وأكد رئيس الاتحاد أن مجلس الإدارة واللجنة الفنية بالاتحاد استقرا على المدرب "بيتزي" بعد دراسة مستفيضة لعدد من المدربين؛ وذلك لما يملكه المدرب الأرجنتيني من خبرة كبيرة؛ حيث سبق له أن قام بتدريب منتخب السعودية في مونديال 2018، كما درب منتخب البحرين، بالإضافة إلى إحرازه لقب كوبا أمريكا 2016 مع منتخب تشيلي.