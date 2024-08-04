خلال الفترة من 4 ـ 10 أغسطس الجاري.. "4" حكمات من حكام الدوري الممتاز للسيدات تشارك في المعسكر الإعدادي

تشارك 4 حكمات من حكام الدوري الممتاز للسيدات في المعسكر الإعدادي؛ استعدادًا للموسم الرياضي المقبل، وذلك بالتزامن مع معسكر حكام دوري روشن السعودي للمحترفين الذي يقام في مدينة أبها خلال الفترة من 4 ـ 10 أغسطس الجاري.
وتشارك 4 حكمات؛ منهن 3 حكمات ساحة في المعسكر، من خلال حضور المحاضرات اليومية التي تُقيمها اللجنة للاطلاع على تحديثات قانون كرة القدم، ومناقشة عدد من الحالات من الموسم الرياضي الماضي، بالإضافة إلى المشاركة في بعض من التمارين الخاصة بتقنية حكم الفيديو المساعد، وبعض التمارين اللياقية.
وتأتي هذه الخطوة من لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم لاكتساب الحكمات مزيدًا من الخبرة، والاستعداد الأمثل للدوري الممتاز للسيدات.