خلال الفترة من 4 ـ 10 أغسطس الجاري.. "4" حكمات من حكام الدوري الممتاز للسيدات تشارك في المعسكر الإعدادي

وتشارك 4 حكمات؛ منهن 3 حكمات ساحة في المعسكر، من خلال حضور المحاضرات اليومية التي تُقيمها اللجنة للاطلاع على تحديثات قانون كرة القدم، ومناقشة عدد من الحالات من الموسم الرياضي الماضي، بالإضافة إلى المشاركة في بعض من التمارين الخاصة بتقنية حكم الفيديو المساعد، وبعض التمارين اللياقية.