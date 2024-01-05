منتخبات كأس آسيا 2023 بالأرقام

أكدت المنتخبات الـ24 المشاركة في كأس آسيا قطر 2023، قوائم لاعبيها للمشاركة في النسخة الثامنة عشرة من البطولة الأهم على صعيد المنتخبات الوطنية في قارة آسيا.
وأفرزت قوائم تشكيلات المنتخبات المشاركة، العديد من المحطات التي تستحق المتابعة، حيث يتطلع الكثير من اللاعبين لتحطيم الأرقام القياسية.
خاض حسن الهيدوس 175 مباراة مع منتخب قطر، مما يجعله اللاعب الأكثر خوضاً للمباريات الدولية في البطولة، مهاجم نادي السد، الذي قاد منتخب بلاده للفوز بلقب كأس آسيا عام 2019 في الإمارات، سيظهر للمرة الرابعة في البطولة بعمر 34 عاماً، بعد أن شارك أيضاً في نسختي 2011 و2015، ويأتي سونيل شيتري المخضرم في المركز الثاني مع 145 مباراة دولية مع الهند، في حين أن الإيراني إحسان حاج صافي لديه 132 مباراة دولية.
من بين 624 لاعباً مسجلين في قطر 2023، سيكون الحارس التايلاندي سيواراك تيدسونغنوين هو الأكبر سناً في البطولة، ولد حارس مرمى فريق بوريرام يونايتد في 20 أبريل 1984، وسيقترب من عيد ميلاده الأربعين عندما تبدأ البطولة يوم 12 يناير، ويليه مباشرة الهندي سونيل تشيتري الذي يصغره بأربعة أشهر فقط، ثم البحريني سيد جعفر الذي سيبلغ 38 عاماً.
من المتوقع أن تترك المواهب الشابة الواعدة بصمتها في الدوحة. ومن بين النجوم الصاعدين، يعتبر بيكناز المازبيكوف من قرغيزستان أصغر لاعب بعمر 18 عاماً وستة أشهر. ويتواجد أصغر منه بشهرين العراقي منتظر ماجد، في حين يعتبر الإندونيسي مارسيلينو فردينان المولود يوم 9 سبتمبر 2004 ثالث أصغر اللاعبين.
سيكون لدى بطل ماليزيا جوهور دار التعظيم أكبر حضور في قطر 2023، مع تواجد 15 لاعباً مسجلاً، 13 مع منتخب ماليزيا، إلى جانب الإندونيسي جوردي أمات، بالإضافة إلى الوافد الجديد مع منتخب سوريا خليل الياس. في المقابل هنالك ثلاثة أندية متعادلة بتواجد 10 لاعبين لكل منها، حيث يضم نادي العهد اللبناني لاعبين في منتخبات لبنان والأردن وسوريا، بينما يمثل السد والاستقلال عماد منتخبي قطر وطاجيكستان على التوالي.
من بين المنتخبات المشاركة في قطر 2023، هنالك خمسة منتخبات تعتمد في تشكيلتها على اللاعبين المحليين، وهي قطر والسعودية والهند والإمارات وفيتنام.
سيكون الأسترالي هاري سوتار، الذي يبلغ طوله مترين، أطول لاعب في قطر 2023. ويشكل قلب الدفاع، الذي يلعب مع نادي ليستر سيتي في إنكلترا، التهديد العالي الواضح للأستراليين، حيث سجل هدفين متتاليين في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية خلال شهر نوفمبر، في المقابل يعد القطري همام أحمد (199 سم) والهندي جوربريت سينغ (197 سم) ثاني وثالث أطول لاعبين في البطولة.
تعد كأس آسيا 2023 بأن تكون نسخة مميزة على صعيد التسجيل، حيث تضم بعضاً من أبرز الهدافين في القارة. وفي المقدمة، يأتي الهندي سونيل تشيتري، الذي يمتلك رصيداً رائعاً من الأهداف مع منتخب بلاده، من خلال تسجيل 93 هدفاً دولياً. ويليه النجم الإماراتي علي مبخوت، بمجموع 85 هدفاً باسمه. في حين سجل سردار أزمون لاعب منتخب إيران 49 هدفاً، حيث تنتظر الجماهير مشاهدة المزيد من الأهداف لهؤلاء النجوم.
يمتلك الياباني يوتو ناغاتومو الرقم القياسي من خلال خوض 16 مباراة في نهائيات كأس آسيا، ويبدو أن هذا الرقم مهددًا من قبل مجموعة من اللاعبين، من ضمنهم الكوري سون هيونغ-مين والإماراتي علي مبخوت اللذين خاض كل منهما 12 مباراة. مقابل 11 مباراة للثلاثي مات رايان (أستراليا)، جانغ لينبينغ (الصين)، وإحسان حاجي صافي (إيران).