منتخبات كأس آسيا 2023 بالأرقام

خاض حسن الهيدوس 175 مباراة مع منتخب قطر، مما يجعله اللاعب الأكثر خوضاً للمباريات الدولية في البطولة، مهاجم نادي السد، الذي قاد منتخب بلاده للفوز بلقب كأس آسيا عام 2019 في الإمارات، سيظهر للمرة الرابعة في البطولة بعمر 34 عاماً، بعد أن شارك أيضاً في نسختي 2011 و2015، ويأتي سونيل شيتري المخضرم في المركز الثاني مع 145 مباراة دولية مع الهند، في حين أن الإيراني إحسان حاج صافي لديه 132 مباراة دولية.