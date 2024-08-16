قرعة "النخبة الآسيوي": مباريات مثيرة للهلال والنصر والأهلي

أسفرت قرعة دوري النخبة الآسيوي في نسختها الأولى، التي أُجريت ظهر اليوم الجمعة، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن صدامات مثيرة بين عمالقة القارة بمنطقة الغرب.
وأجرى الاتحاد الآسيوي، مجموعة تعديلات على نظام البطولة، لتقتصر على مشاركة أقوى 24 فريقاً في القارة، 12 من الغرب، ومثلها من الشرق. ويلعب كل فريق مع 8 منافسين فقط من مجموعته بالدور الأول، 4 مباريات على أرضه، ومثلها خارج أرضه، بينما لن يواجه 3 فرق.
وفيما يلي مباريات كل فريق وفقاً لما أسفرت عنه القرعة:
- باختاكور الأوزبكي
مبارياته داخل أرضه: السد والعين والريان والوصل.
مبارياته خارج أرضه: بيرسبوليس والشرطة والاستقلال والغرافة.
- السد القطري
مبارياته داخل أرضه: بيرسبوليس والهلال والاستقلال والأهلي.
خارج أرضه: باختاكور والعين والوصل والنصر.
- بيرسبوليس الإيراني
داخل أرضه: باختاكور والشرطة والنصر والغرافة.
خارج أرضه: السد والهلال والريان والأهلي.
- الهلال السعودي
داخل أرضه: بيرسبوليس والشرطة والاستقلال والغرافة.
خارج أرضه: السد والعين والريان والوصل.
- الشرطة العراقي
داخل أرضه: باختاكور والعين والنصر والوصل.
خارج أرضه: بيرسبوليس والهلال والاستقلال والأهلي.
- العين الإماراتي
داخل أرضه: السد والهلال والريان والأهلي.
خارج أرضه: باختاكور والشرطة والنصر والغرافة.
- النصر السعودي
داخل أرضه: السد والعين والريان والوصل.
خارج أرضه: بيرسبوليس والشرطة والاستقلال والغرافة.
- الريان القطري
داخل أرضه: بيرسبوليس والهلال والاستقلال والأهلي.
خارج أرضه: باختاكور والعين والنصر والوصل.
- الاستقلال الإيراني
داخل أرضه: باختاكور والشرطة والنصر والغرافة.
خارج أرضه: السد والهلال والريان والأهلي
- الأهلي السعودي
داخل أرضه: بيرسبوليس والشرطة والاستقلال والغرافة.
خارج أرضه: السد والعين والريان والوصل.
- الغرافة القطري
داخل أرضه: باختاكور والعين والنصر والوصل.
خارج أرضه: بيرسبوليس والهلال والاستقلال والأهلي.
- الوصل الإماراتي
داخل أرضه: السد والهلال والريان والأهلي.
خارج أرضه: باختاكور والشرطة والنصر والغرافة.