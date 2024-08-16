قرعة "النخبة الآسيوي": مباريات مثيرة للهلال والنصر والأهلي

وأجرى الاتحاد الآسيوي، مجموعة تعديلات على نظام البطولة، لتقتصر على مشاركة أقوى 24 فريقاً في القارة، 12 من الغرب، ومثلها من الشرق. ويلعب كل فريق مع 8 منافسين فقط من مجموعته بالدور الأول، 4 مباريات على أرضه، ومثلها خارج أرضه، بينما لن يواجه 3 فرق.