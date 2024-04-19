رسميًّا.. صالح المحمدي يقود الحزم حتى نهاية الموسم خلفًا لكارينيو

أعلن نادي الحزم، الناشط في دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، تعاقده مع المدرب الوطني صالح المحمدي لقيادة الفريق الكروي الأول حتى نهاية الموسم الحالي 2023/ 2024 خلفًا للأوروغوياني دانيال كارينيو.
وقال النادي في بيان مقتضب، بثه عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "تعاقدت إدارة النادي مع المدرب الوطني صالح المحمدي ومساعده الوطني محمد مسعد؛ لقيادة الفريق الكروي الأول حتى نهاية الموسم". كما أعلنت إدارة النادي اتفاقها مع المدرب دانيال كارينيو على فسخ المدة المتبقية من العقد بالتراضي بين الطرفين.
وسيتولى صالح المحمدي قيادة الفريق بدءًا من مباراة الغد أمام الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
الجدير ذكره أن الحزم يقبع في ذيل ترتيب جدول الترتيب برصيد 16 نقطة قبل 7 جولات على النهاية، وحقق خلالها فوزين و10 تعادلات، فيما خسر 15 مواجهة.