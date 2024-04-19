رسميًّا.. صالح المحمدي يقود الحزم حتى نهاية الموسم خلفًا لكارينيو

وقال النادي في بيان مقتضب، بثه عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "تعاقدت إدارة النادي مع المدرب الوطني صالح المحمدي ومساعده الوطني محمد مسعد؛ لقيادة الفريق الكروي الأول حتى نهاية الموسم". كما أعلنت إدارة النادي اتفاقها مع المدرب دانيال كارينيو على فسخ المدة المتبقية من العقد بالتراضي بين الطرفين.