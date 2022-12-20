في دور الـ 16 من كأس الملك .. القمة تجمع الهلال والاتفاق .. وعبور متوقع للنصر أمام العدالة

على أرضه وبين جماهيره، يستضيف النصر "متصدر دوري روشن" نظيره العدالة، عند الساعة التاسعة مساءً، على أرض ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود بمقر النادي.

مواجهة من طرف واحد وهو النصر، نظرًا للتواضع الفني للعدالة ووجوده في المركز 14 في سلم ترتيب دوري روشن.