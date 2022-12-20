في دور الـ 16 من كأس الملك .. القمة تجمع الهلال والاتفاق .. وعبور متوقع للنصر أمام العدالة

تستكمل اليوم الأربعاء ، منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بثلاث مواجهات مثيرة.
يحل التعاون، ضيفًا مزعجًا على نظيره أبها، عند الساعة 3:30 عصرًا، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
أبها يأمل الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور وإزاحة أحد المرشحين لبلوغ النهائي.
قمة منتظرة تجمع الهلال بضيفه الاتفاق، عند السادسة مساءً، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض.
الهلال يخوض اللقاء وسط ظروف صعبة من إصابات متعددة لأبرز العناصر، لكن عودته في دوري روشن بانتصار ثمين على الباطن تجعل الدافع كبيرًا لتجاوز محطة ضيفه.
في المقابل يأمل الاتفاق العودة إلى الشرقية متأهلاً لربع النهائي.
على أرضه وبين جماهيره، يستضيف النصر "متصدر دوري روشن" نظيره العدالة، عند الساعة التاسعة مساءً، على أرض ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود بمقر النادي.
مواجهة من طرف واحد وهو النصر، نظرًا للتواضع الفني للعدالة ووجوده في المركز 14 في سلم ترتيب دوري روشن.
وفي اليوم الأخير من منافسات الدوري تُلعب يوم الخميس القادم ثلاثة لقاءات، يستضيف فريق الباطن نظيره فريق الرائد على ملعب فريق الباطن عند الساعة الثالثة والنصف عصرًا، في حين يلعب ثاني اللقاءات في محافظة الأحساء حيث يستضيف فريق الفتح نظيره فريق الطائي في ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في تمام الساعة السادسة مساءً، على أن تختتم منافسات دور الـ 16 بمحافظة جدة في لقاء يجمع فريقي الاتحاد والشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في تمام الساعة التاسعة مساءً.