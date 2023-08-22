"الطائي" يعزز صفوفه بالمهاجم الروماني "أندري كورديا" لمدة موسمين

يُذكر أن كورديا الذي يبلغ من العمر 24 عاماً، دولي حالي مع المنتخب الروماني، ويلعب في الطرف الهجومي، وسبق له أن مثل أندية ستيوا بوخارست وكلينسيني في الدوري الروماني، ونادي نوفارا في الدوري الإيطالي.