"الطائي" يعزز صفوفه بالمهاجم الروماني "أندري كورديا" لمدة موسمين

أعلن نادي الطائي اليوم الثلاثاء تعاقده مع مهاجم منتخب رومانيا ونادي ستيوا بوخارست أندري كورديا من أجل تمثيل الفريق الكروي الأول لمدة موسمين .
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه على منصة (إكس) "تويتر سابقاً": "وقّع اللاعب الدولي الروماني أندري كورديا عقداً احترافياً مع نادي الطائي لمدة موسمين، مع أفضلية التمديد لمدة سنة، قادماً من نادي ستيوا بوخارست الروماني".
وأضاف: تم توقيع العقد بحضور بدر السويدي الرئيس التنفيذي للنادي، بعد أن تجاوز اللاعب فحصه الطبي في الرياض".
يُذكر أن كورديا الذي يبلغ من العمر 24 عاماً، دولي حالي مع المنتخب الروماني، ويلعب في الطرف الهجومي، وسبق له أن مثل أندية ستيوا بوخارست وكلينسيني في الدوري الروماني، ونادي نوفارا في الدوري الإيطالي.