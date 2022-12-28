على حساب الاتحاد.. الترجي بطلًا لجولة الجبيل للكرة الطائرة الشاطئية

توج فريق الترجي المكون من الثنائي حسن وقصي العبد الباقي، بطلًا لجولة الجبيل، وهي المرحلة الأولى لبطولة المملكة للكرة الطائرة الشاطئية التي أقيمت على الشاطئ الرملي بمدينة الجبيل، وذلك بعد تفوّقه على الاتحاد المكون من الثنائي سعد العلياني وزيد باصهيب، في المباراة النهائية، بنتيجة شوطين مقابل شوط، وجاءت نتائج الأشواط "21 -17 للاتحاد: 21 -13، 17-15 للترجي" .