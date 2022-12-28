على حساب الاتحاد.. الترجي بطلًا لجولة الجبيل للكرة الطائرة الشاطئية

توج فريق الترجي المكون من الثنائي حسن وقصي العبد الباقي، بطلًا لجولة الجبيل، وهي المرحلة الأولى لبطولة المملكة للكرة الطائرة الشاطئية التي أقيمت على الشاطئ الرملي بمدينة الجبيل، وذلك بعد تفوّقه على الاتحاد المكون من الثنائي سعد العلياني وزيد باصهيب، في المباراة النهائية، بنتيجة شوطين مقابل شوط، وجاءت نتائج الأشواط "21 -17 للاتحاد: 21 -13، 17-15 للترجي" .
وفي مباراة تحديد المراكز حقّق نادي الابتسام المركز الثالث بعد فوزه على الخليج بشوطين مقابل لا شيء، ومثل الابتسام الثنائي حسن الكعيبي وعلي المرهون، ونادي الخليج الثنائي علي محفوظ وأيمن خليف.
وشهدت الجولة الأولى للبطولة مشاركة 32 فريقًا يمثلون 64 لاعبًا، وقسمت الفرق إلى ثماني مجموعات، ومن المقرر إقامة الجولة الثانية للبطولة في جيزان.
يذكر أن نظام البطولة يقام على ثلاث جولات يتوج بذهبها الفريق الأكثر نقاطًا في الجولات الثلاث.