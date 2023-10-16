"الأخضر" السعودي يبحث عن أول انتصاراته تحت قيادة مانشيني.. أمام "مالي"

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، غدًا الثلاثاء، مواجهة ودية أمام منتخب مالي في معسكره المقام حاليًا في مدينة لاقوس البرتغالية خلال الفترة ( 8 - 17 ) من شهر أكتوبر الجاري وذلك في "ملعب بورتيماو" ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.