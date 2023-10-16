"الأخضر" السعودي يبحث عن أول انتصاراته تحت قيادة مانشيني.. أمام "مالي"

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، غدًا الثلاثاء، مواجهة ودية أمام منتخب مالي في معسكره المقام حاليًا في مدينة لاقوس البرتغالية خلال الفترة ( 8 - 17 ) من شهر أكتوبر الجاري وذلك في "ملعب بورتيماو" ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.
ويبحث الأخضر غداً عن انتصاره الأول تحت قيادة المدرب الإيطالي "مانشيني" الذي يواجه انتقادات كثيرة على طريقة لعب المنتخب في المباريات الثلاث الأخيرة.
وستكون مباراة مالي الرابعة للمنتخب السعودية تحت قيادة "مانشيني " حيث خاض 3 مواجهات ودية خسر الأولى أمام كوستاريكا (1-3) والثانية أمام كوريا الجنوبية (0-1) قبل أن يتفادى الهزيمة الثالثة بالتعادل مع نيجيريا بهدفين لمثلهما.