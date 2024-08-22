تعرف على أطقم تحكيم 3 مواجهات في أولى جولات دوري روشن اليوم

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أطقم التحكيم التي ستدير مباريات اليوم ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2024- 2025.
وفيما يتعلق بمباراة التعاون والفيحاء التي تقام في الساعة 19:10 على ملعب نادي التعاون ببريدة، فسيكون حكم الساحة عبدالله الشهري والحكم المساعد فيصل القحطاني والحكم المساعد الثاني عيسى الخيبري فيما سيكون الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان وحكم الفيديو رائد الزهراني وحكم الفيديو المساعد عماد عسكر.
وبخصوص مباراة الوحدة والرياض التي تقام في الساعة 21:00 على ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، فسيكون حكم الساحة محمد السماعيل والحكم المساعد إبراهيم الدخيل والحكم المساعد الثاني محمد الحنفوش فيما سيكون الحكم الرابع تركي هشلان وحكم الفيديو محمد البريدي وحكم الفيديو المساعد مؤيد المسجن.
أما فيما يتعلق بمباراة النصر والرائد التي تقام في الساعة 21:00 على ملعب الأول بارك بالرياض، فسيكون حكم الساحة خالد الطريس والحكم المساعد محمد العبكري والحكم المساعد الثاني عبدالله آل عجيم فيما سيكون الحكم الرابع عبدالله العويدان وحكم الفيديو فريح الجلعود وحكم الفيديو المساعد محمد وزي.