الإصابة أبعدتهم عن المشاركة.. تعرَّف على قائمة اللاعبين الغائبين عن كأس العالم بقطر

تشهد النسخة الحالية من كأس العالم التي ستبدأ غداً 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر في الدوحة عاصمة قطر، غياب عددٍ من اللاعبين للإصابة.
فواز القرني "السعودية"
وبحسب "الألمانية"، أُصيب فواز القرني؛ حارس منتخب السعودية خلال معسكر الأخضر في أبوظبي، وأعلن ناديه الشباب في 31 أكتوبر خضوعه لجراحة ناجحة، وذكرت تقارير أنه سيغيب عدة أشهر عن الملاعب من جرّاء ذلك.
بريسنل كيمبمبي "فرنسا"
قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إنه ضمّ المدافع أكسيل ديساسي؛ إلى تشكيلة المنتخب التي ستخوض النهائيات العالمية بعد أن قرر مدافع باريس سان جيرمان بريسنل كيمبمبي؛ الخروج من المنتخب بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.
يوتا ناكاياما "اليابان"
سيغيب المدافع يوتا ناكاياما؛ عن النهائيات بسبب إصابة في الكاحل سيغيب بسببها حتى نهاية الموسم.
بول بوجبا "فرنسا"
أُصيب بوجبا؛ في ركبته خلال فترة ما قبل بداية الموسم، وخضع لجراحة في سبتمبر لإصلاح إصابة في غضروف مفصلي.
واستأنف اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً التدريبات، لكن في 31 أكتوبر قالت وكيلة أعماله إن لاعب خط الوسط لن يعود إلى اللعب مع يوفنتوس ولا فرنسا بطلة العالم قبل كأس العالم بقطر.
نجولو كانتي "فرنسا"
تلقت آمال لاعب وسط تشيلسي نجولو كانتي؛ ضربة قوية خلال فترة التعافي من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ التي أجبرته على الاكتفاء بالمشاركة في مباراتين فقط هذا الموسم. وسيغيب لأربعة أشهر بعد خضوعه لجراحة.
تيمو فيرنر "ألمانيا"
أصيب تيمو فيرنر (26 عاماً) مهاجم منتخب ألمانيا في الكاحل؛ ليخرج في الشوط الأول خلال انتصار فريقه رازان بال شبورت لايبزيج 4 / صفر على شاختار دونيتسك في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في مطلع نوفمبر وسيغيب حتى نهاية 2022.
ريس جيمس "إنجلترا"
تعرّض اللاعب ريس جيمس؛ البالغ عمره 22 عاماً، لإصابة في الركبة خلال مواجهة تشيلسي ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا، وقال إنه لن يكون جزءاً من تشكيلة إنجلترا في النهائيات.
ديوجو جوتا "البرتغال"
سيغيب مهاجم ليفربول ديوجو جوتا؛ بسبب إصابة في ربلة الساق تعرّض لها خلال الفوز على مانشستر سيتي، لكن مدربه يورجن كلوب؛ قال إنه ربما لن يحتاج إلى جراحة.
بيدرو نيتو "البرتغال"
سيخضع جناح ولفرهامبتون واندرارز بيدرو نيتو؛ البالغ عمره 22 عاما، لجراحة في الكاحل بسبب إصابته أمام وست هام يونايتد في أكتوبر.
أبوبكر كمارا "فرنسا"
عانى لاعب وسط أستون فيلا أبوبكر كمارا؛ من إصابة في الركبة في سبتمبر، وسيغيب لما بعد كأس العالم.
أرتور ميلو "البرازيل"
تعرَّض لاعب الوسط المعار إلى ليفربول أرتور ميلو؛ لإصابة عضلية خلال الاستعداد لمواجهة رينجرز في دوري أبطال أوروبا في أكتوبر.
سكوت كينيدي "كندا"
تعرّض المدافع سكوت كينيدي؛ البالغ من العمر 25 عاماً لإصابة في الكتف في نهاية أكتوبر أثناء مشاركته مع فريق يانريجنزبورج في دوري الدرجة الثانية الألماني.
خيسوس "تيكاتيتو" كورونا "المكسيك"
أصيب جناح إشبيلية خيسوس "تيكاتيتو" بكسر في كاحله الأيسر أثناء تدريبه مع ناديه المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني في أغسطس الماضي وخضع لجراحة.
واُختير اللاعب البالغ من العمر 29 عاما ضمن التشكيلة الأولية لمدرب المكسيك جيراردو مارتينو المكوّنة من 31 لاعباً لكن مدرب إشبيلية خورخي سامباولي؛ قال إنه قد يعود إلى التدريبات فقط بحلول ديسمبر.
بن تشيلويل "إنجلترا"
أُصيب بن تشيلويل ظهير أيسر منتخب إنجلترا في عضلات الفخذ الخلفية في الوقت المحتسب بدل الضائع لمباراة فاز فيها تشيلسي 2 / 1 على دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا، وقال بعدها بأيام أنه عانى "إصابة كبيرة" ستبعده عن نهائيات كأس العالم.
جيوفاني لو سيلسو "الأرجنتين"
أُصيب لاعب الوسط جيوفاني لو سيلسو؛ في عضلات الفخذ الخلفية خلال اللعب لفريقه فياريال الإسباني.
ماركو ريوس "ألمانيا"
تعرَّض قائد بروسيا دورتموند ماركو ريوس؛ لإصابة في الكاحل ولم يكتمل تعافيه في الوقت المناسب.
ساديو ماني "السنغال"
انضم المهاجم ساديو ماني؛ لمنتخب السنغال في كأس العالم، لكنه استُبعد من المشاركة لاحقاً عقب تعرُّضه لإصابة في الركبة خلال التدريب.
أمين حارث "المغرب"
تعرَّض أمين حارث؛ مهاجم أولمبيك مرسيليا، لإصابة في الركبة خلال مباراة في الدوري الفرنسي أمام موناكو، ومن ثم استبعد من المشاركة في النهائيات العالمية.
كريستوفر نكونكو "فرنسا"
انضم رازن بال شبورت؛ مهاجم لايبزيج الألماني لتشكيلة منتخب فرنسا لكأس العالم، لكنه استُبعد لاحقاً بعد تعرُّضه لإصابة في الركبة اليسرى خلال التحام مع أحد زملائه أثناء التدريبات.
خوسيه جايا "إسبانيا"
استُبعد المدافع الأيسر لنادي بلنسية خوسيه جايا؛ من تشكيلة منتخب إسبانيا المشارك في نهائيات كأس العالم في قطر بعد تعرُّضه لإصابة في الكاحل خلال التدريبات.