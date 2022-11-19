الإصابة أبعدتهم عن المشاركة.. تعرَّف على قائمة اللاعبين الغائبين عن كأس العالم بقطر

بن تشيلويل "إنجلترا"

أُصيب بن تشيلويل ظهير أيسر منتخب إنجلترا في عضلات الفخذ الخلفية في الوقت المحتسب بدل الضائع لمباراة فاز فيها تشيلسي 2 / 1 على دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا، وقال بعدها بأيام أنه عانى "إصابة كبيرة" ستبعده عن نهائيات كأس العالم.