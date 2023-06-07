تقرير إسباني: السعودية تخطف الأنظار وتتحول إلى عاصمة للرياضة العالمية

ذكر تقرير إسباني أن الدوريات الأوروبية الكبرى هي الوجهة الأساسية للنجوم العالميين في كرة القدم؛ في حين أن الدوريات الأخرى تخرج عن إطار الاهتمام، باستثناء بروز الدوري السعودي الذي استطاع خطف الأضواء وجذب النجوم العالميين.
وأشار تقرير صحيفة "إي بي سي" الإسبانية إلى أن الدوري السعودي يعد واحدًا من الدوريات الصعبة وحقق نجاحًا كبيرًا في جذب انتباه اللاعبين العالميين، ونجح في التعاقد مع لاعبين كبار مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما في وقت قصير.
وأضاف أن الدوري السعودي يمتلك قائمة بأسماء النجوم العالميين الذين يرغب في ضمهم إليه، ومن بينهم العديد من النجوم الذين فازوا بكأس العالم ودوري أبطال أوروبا وجائزة الكرة الذهبية، مثل ميسي ومودريتش ودي ماريا وسيرجيو راموس وكانتي ولوريس وفيرمينو، بالإضافة إلى أسماء أخرى محتملة من أمريكا الجنوبية؛ بهدف خلق دوري قوي ومنافس.
واختتم التقرير الإسباني بالإشارة إلى أن السعودية تصبح عاصمة عالمية للرياضة، ليس فقط في مجال كرة القدم، بل تشمل أيضًا كبار نجوم الجولف العالميين، بالإضافة إلى سباقات السيارات المتعددة مثل فورمولا 1 ورالي داكار، وكذلك الملاكمة والمصارعة والألعاب الرياضية الأخرى.
يُذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أطلق الأسبوع الجاري مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة.