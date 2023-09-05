في العاصمة الرياض.. الاتحاد السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الإيراني

في المقابل أعرب رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج عن تطلعه للعمل مع الاتحاد السعودي والمضي قدمًا نحو مزيد من التعاون بين الجانبين، وهو ما سينعكس إيجابًا خلال الفترة المقبلة.