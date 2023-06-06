"بنزيما": "الاتحاد" يتمتع بتاريخ مذهل ومشجعين حماسيين وطموحات تتخطى الدوري المحلي

ويعد انضمام بنزيما للاتحاد واحدًا من أكبر الانتقالات شهرة وتأثيرًا في تاريـخ النادي حتى الآن، ويضاف إلى عدد من الخطوات التاريخية في رحلة الدوري السعودي للمحترفين الذي يعزز من مكانته بوصفه وجهة لأفضل اللاعبين في العالم، وبينهم كريم بنزيما، أحد أكثر لاعبي كرة القـدم تتويجًا بالألقاب؛ إذ فاز بـ 24 لقبًا مع ريال مدريد، بما في ذلك أربعة ألقاب في الدوري الإسباني، وثلاثة في كأس الملك، وخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ويحتل وصافة الهدافين في تاريخ النادي الملكي بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.