"بنزيما": "الاتحاد" يتمتع بتاريخ مذهل ومشجعين حماسيين وطموحات تتخطى الدوري المحلي

أعلن نادي الاتحاد اليوم الثلاثاء تعاقده مع المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد السابق وحامل الكرة الذهبية 2022، بعقد يمتد لثلاث سنوات.
وتم توقيع العقد صباح أمس الاثنين 5 يونيو بعد أن أكمل كريم بنزيما، أحد أفضل المهاجمين في العصر الكروي الحديث، فحوصاته الطبية في العاصمة الإسبانية مدريد تمهيدًا للالتحاق بصفوف العميد، المتوج حديثًا بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويعد انضمام بنزيما للاتحاد واحدًا من أكبر الانتقالات شهرة وتأثيرًا في تاريـخ النادي حتى الآن، ويضاف إلى عدد من الخطوات التاريخية في رحلة الدوري السعودي للمحترفين الذي يعزز من مكانته بوصفه وجهة لأفضل اللاعبين في العالم، وبينهم كريم بنزيما، أحد أكثر لاعبي كرة القـدم تتويجًا بالألقاب؛ إذ فاز بـ 24 لقبًا مع ريال مدريد، بما في ذلك أربعة ألقاب في الدوري الإسباني، وثلاثة في كأس الملك، وخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ويحتل وصافة الهدافين في تاريخ النادي الملكي بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.
كما تُوج اللاعب الدولي الفرنسي، الذي خاض 97 مباراة دولية في مسيرته، بجائزة أفضل لاعب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذا العام.
من جانبه، أبدى كريم بنزيما حماسة شديدة أثناء توقيع العقد، خلال مقابلة سيبثها نادي الاتحاد قريبًا عبر منصاته، وقال: "أنا متحمس جدًّا لتجربة دوري كرة قدم جديد في بلد مختلف. وأعرف أن نادي الاتحاد يتمتع بتاريخ مذهل، ومشجعين حماسيين للغاية، وطموحات كبيرة تتخطى الدوري المحلي الذي أحرزه هذا العام؛ لتصل إلى الفوز بالبطولات القارية. أنا فخور جدًّا بمسيرتي الكروية في إسبانيا وفرنسا، وأشعر الآن بأن الوقت قد حان لتحدٍّ ومشروع جديد".
وأضاف: "دائمًا ما شعرت بحفاوة الاستقبال والترحيب من المشجعين والناس عند زيارتي للسعودية، وأتطلع للانضمام إلى زملائي الجدد في نادي الاتحاد، والعمل معهم على نقل هذا النادي المذهل وكرة القدم في السعودية إلى مستويات وآفاق جديدة. ولدي معرفة كبيرة بمدى قوة الدوري، والتنافس المحتدم فيه، ومستوى الفِرق واللاعبين، وخصوصًا مع قدوم النجوم، مثل صديقي كريستيانو رونالدو. كما أنني على دراية بالطموحات الكبيرة للسعودية فيما يختص بكرة القدم والرياضة كلها".
وتابع: "أنا هنا للفوز، تمامًا كما كان هدفي في أوروبا، ومتحمس جدًّا للقاء اللاعبين والجمهور في جدة".
وسيلعب فريق الاتحاد في كأس العالم للأندية 2023، الذي تستضيفه السعودية؛ بوصفه بطلاً للدوري، بقيادة مدربه البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو.
من جانبه، أكد الأستاذ أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، خلال مراسم التوقيع، قوة الدوري السعودي الذي أصبح جاذبًا لـكل النجـوم بفضل مستوياته الكبيرة، والمنافسة العالية، إلى جانب حجـم المتابعة الذي وصل إلى أكثر من 180 دولة خلال الموسم الماضي؛ وذلك بفضل الدعم الكبير من قيادة وطننا للقطاع الرياضي.
وكشف الحائلي عن رقم قميص اللاعب كريم بنزيما في الاتحاد، وقال: "نحن متحمسون لرؤيته في القميص رقم 9 للنمور، وسعداء للغاية بتعاقدنا مع أحد أبرز نجوم كرة القدم في التاريـخ. فخورون بهذه الخطوة التاريخية في مسيرة نادينا العريق وجمهوره الوفي. وسيمثلنا بنزيما مع بداية الموسم المقبل، وسنواجه تحديًا قويًّا للدفاع عن لقبنا في الدوري، والمنافسة في البطولة الآسيوية، وكذلك المشاركة عالميًّا في كأس العالم للأندية".
وكان نادي الاتحاد قد أعلن انضمام الدولي الفرنسي كريم بنزيما إلى صفوف الفريق الكروي الأول ابتداء من الموسم المقبل بعقد يمتد حتى 2026.
وودع النجم الفرنسي كريم بنزيما، الفائز بالكرة الذهبية، ناديه ريال مدريد اليوم الثلاثاء بعد مسيرة حافلة على مدار 14 عامًا.
وقدرت وسائل إعلام عالمية صفقة الانتقال إلى نادي الاتحاد بعقد قياسي، يقدر بأكثر من 100 مليون يورو (ما يعادل 106.93 مليون دولار) في الموسم الواحد.
ويأمل الاتحاد أن يساعده بنزيما، الفائز بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع النادي الإسباني، خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، المقررة في ديسمبر المقبل في المملكة العربية السعودية.