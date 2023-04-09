"النصر" يرغب بالتعاقد مع البرازيلي "فيليب كوتينيو" لاعب "أستون فيلا"

كشف موقع "sport fr" الفرنسية عن أن البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب أستون فيلا الإنجليزى؛ في طريقه للانضمام إلى كريستيانو رونالدو في نادي النصر.
وقال الموقع الفرنسي: إن إدارة النصر على استعداد لتقديم عرض مربح للغاية للاعب أستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
يلعب فيليب كوتينيو، البالغ من العمر 30 عامًا، لنادي أستون فيلا منذ 2020، قادمًا من نادي برشلونة الإسباني، الذي لعب له في الفترة من 2018 وحتى 2020.
ويستعدّ النصر، مساء اليوم الأحد، لمواجهة نظيره الفيحاء في تمام الـ10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري السعودي.
ويحتلّ النصر المركز الثاني في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد المتصدِّر.