"دي بروين" و"صلاح" أبرزهم.. 5 نجوم عالميين يُتوقع انتقالهم للدوري السعودي 2024

يُعتبر كيفن دي بروين واحدًا من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، وعلى الرغم من تعرضه لسلسلة من الإصابات التي أبعدته عن الملاعب خلال موسم 2023-2024، إلا أنه لا يزال يحتفظ بجاذبية الأندية السعودية، وبالرغم من استمرار عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2025، تدور الشائعات في النادي حول إمكانية السماح له بالانتقال إلى دوري المحترفين السعودي.