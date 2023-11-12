"دي بروين" و"صلاح" أبرزهم.. 5 نجوم عالميين يُتوقع انتقالهم للدوري السعودي 2024

تصدّرت رابطة دوري المحترفين السعودية عناوين وسائل الإعلام على مدى العام الجاري بتحركاتها الطموحة وجذبها لكبار نجوم كرة القدم من جميع أنحاء العالم.
ومع اقتراب يناير 2024 يُتوقع حدوث موجة جديدة من الانتقالات المحتملة للنجوم من أوروبا إلى الدوري السعودي، حيث وضعت إدارات الأندية السعودية عددًا من اللاعبين العالميين تحت راداراتها، ومن بينهم خمسة نجوم يتوقع انتقالهم العام المقبل.
يُعتبر محمد صلاح واحدًا من أبرز اللاعبين الذين حاولت الأندية السعودية التعاقد معهم في الفترة الصيفية الماضية، ومن بين هذه الأندية نادي الاتحاد.
وعلى الرغم من توقّف المفاوضات من قبل ناديه الحالي، عادت الشائعات داخل أروقة النادي الإنجليزي حديثًا تدور حول انتقال نجمهم المفضل إلى الدوري السعودي مع قرب فترة الانتقالات الشتوية.
شهدت مسيرة المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال في مانشستر يونايتد تقلبات كبيرة في الأداء، حيث تأثرت بالإصابات التي أبعدته عن الملاعب لبعض الأوقات.
ومع انتهاء عقده في الصيف المقبل، يفكر مانشستر يونايتد في قبول عروض الأندية السعودية التي يتوقع أن تصله في يناير 2024.
يُعتبر كيفن دي بروين واحدًا من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، وعلى الرغم من تعرضه لسلسلة من الإصابات التي أبعدته عن الملاعب خلال موسم 2023-2024، إلا أنه لا يزال يحتفظ بجاذبية الأندية السعودية، وبالرغم من استمرار عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2025، تدور الشائعات في النادي حول إمكانية السماح له بالانتقال إلى دوري المحترفين السعودي.
وفقًا لعدة تقارير أوروبية، فإن المدافع الفرنسي رافائيل فاران هو أحد الأهداف الأندية السعودية، وبالتحديد نادي النصر الذي يرغب في التعاقد معه في الموسم الرياضي المقبل.
تتوقع تقارير هولندية أن يكون المهاجم الهولندي ستيفين بيرجوين في طريقه للخروج من نادي أياكس في فترة الانتقالات القادمة في يناير.
ووفقًا لتلك التقارير، تلقى اللاعب عروضًا من أندية سعودية وأخرى إنجليزية، ولكن الأمور المالية والقيمة المطلوبة للانتقال لا تزال غير واضحة.