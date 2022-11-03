دورة الألعاب السعودية 2022.. ختام منافسات الكرة الطائرة الشاطئية

تّوج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مدير دورة الألعاب السعودية، بحضور الأميرة دليّل بنت نهار بن عبد العزيز، مستشار نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، نائب مدير دورة الألعاب السعودية، الفائزين بمنافسات الكرة الطائرة الشاطئية، ضمن دورة الألعاب السعودية 2022، والتي تستضيفها العاصمة الرياض، وتستمر منافساتها حتى يوم 7 نوفمبر الجاري.