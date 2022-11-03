دورة الألعاب السعودية 2022.. ختام منافسات الكرة الطائرة الشاطئية

تّوج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مدير دورة الألعاب السعودية، بحضور الأميرة دليّل بنت نهار بن عبد العزيز، مستشار نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، نائب مدير دورة الألعاب السعودية، الفائزين بمنافسات الكرة الطائرة الشاطئية، ضمن دورة الألعاب السعودية 2022، والتي تستضيفها العاصمة الرياض، وتستمر منافساتها حتى يوم 7 نوفمبر الجاري.
واختتمت مساء اليوم الخميس منافسات الكرة الطائرة الشاطئية والتي استضافت منافساتها منطقة الجمهور في النخيل مول، على مدار 4 أيام بمشاركة 28 فريقاً للرجال والسيدات.
وأسفرت نتائج المباريات النهائية عن فوز الثنائي رها محرق ورجا شطحة بالميدالية الذهبية والمركز الأول، بعد الفوز في المبارة النهائية على الثنائي فكتوريا تاتوم ودارين البايض، وجاء الثنائي كريستين قارسيا وغيرلي فلورس بالميدالية البرونزية والمركز الثالث.
وفي منافسات الرجال، حصد الثنائي سعد العلياني وزيد باصهيب، المركز الأول والميدالية الذهبية، بعد فوزهما في المباراة النهائية على الثنائي ضياء الخواهر وعلي محفوظ، وجاء الثنائي أيمن المدرهم وأحمد درويش في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وتوّج الفائزين والفائزات إلى جانب الأمير فهد بن جلوي، والأميرة دليّل بنت نهار، الدكتور خالد الزغيبي رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة.