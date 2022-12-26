النصر والهلال "قمة الجولة العاشرة من دوري روشن".. تعرف على تشكيلة الفريقين

كشف المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، الأرجنتيني "دياز" عن تشكيلة فريقه أمام غريمه التقليدي النصر، مساء اليوم الاثنين، في ختام الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين، وجاءت على النحو الآتي: "عبدالله المعيوف، سعود عبد الحميد، جانغ هيون سو، محمد جحفلي، محمد البريك، غوستافو كويلار، محمد كنو، أندري كاريلو، سالم الدوسري، لوسيانو فييتو، أوديون إيغالو ".