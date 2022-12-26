النصر والهلال "قمة الجولة العاشرة من دوري روشن".. تعرف على تشكيلة الفريقين

كشف المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، الأرجنتيني "دياز" عن تشكيلة فريقه أمام غريمه التقليدي النصر، مساء اليوم الاثنين، في ختام الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين، وجاءت على النحو الآتي: "عبدالله المعيوف، سعود عبد الحميد، جانغ هيون سو، محمد جحفلي، محمد البريك، غوستافو كويلار، محمد كنو، أندري كاريلو، سالم الدوسري، لوسيانو فييتو، أوديون إيغالو ".
فيما ضمت قائمة المدير الفني لأصفر العاصمة، الفرنسي "جارسيا" الأسماء التالية: "دافيد اوسبينا، سلطان الغنام، الفارو، عبد الإله العمري، جيسلان كونان، عبداللع الخيبري، لويز جوستافو، أيمن يحيى، اندرسون تاليسكا، سامي النجعي، فنسنت أبوبكر ".
وتنطلق المباراة عند الساعة 8:30 من مساء اليوم الاثنين، على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، بقيادة الحكم المكسيكي "سيزار راموس".