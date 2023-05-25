المملكة عضوًا رسميًا في الاتحاد القاري.. "ابن جلوي" يلتقي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة الركلة

التقى نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، اليوم الخميس، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة الركلة الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة الركلة عبد الحليم عبد القادر في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض بحضور رئيس اللجنة السعودية لكرة الركلة الجوهرة فلاتة التي تسلمت عضوية الاتحاد الآسيوي، والتي أصبحت بموجبها المملكة، عضوًا رسميًا في الاتحاد الآسيوي لكرة الركلة.