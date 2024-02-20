أندية سعودية تنافس بوكا جونيورز الأرجنتيني في التعاقد مع جيورجيان لاعب فلامنغو

أبدى عديدٌ من الأندية السعودية اهتمامها بكسب خدمات الأوروغوياني جيورجيان دي أراسكايتا؛ لاعب الوسط لفلامنغو البرازيلي خلال الفترة المقبلة.
وبحسب ما أفاد به موقع "Onefootball" فإن عديداً من الأندية السعودية تنافس نادى بوكا جونيورز الأرجنتيني، وأندية من الدوري الأوروبي، في محاولة التعاقد مع أراسكايتا خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وذكر الموقع ذاته أن نادي النصر سبق أن قدّم عرضاً للتعاقد مع لاعب فلامنغو بلغت قيمته نحو مليون دولار قبل عدة أشهر، لكن مسؤولي النادي البرازيلي لم يسمحوا له بالمغادرة.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أن إدارة النادي البرازيلي وافقت على بيع عقد اللاعب الذي ينتهي في ديسمبر 2026، مقابل مبلغ يقدر نحو 50 مليون يورو، أي ما يقارب من 270 مليون ريال برازيلي.
وانضم أراسكايتا (29 عاماً)، إلى فلامنغو في يناير 2019، قادماً من كروزيرو البرازيلي الذي لعب له لمدة 4 مواسم، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 16 مليون يورو.