أندية سعودية تنافس بوكا جونيورز الأرجنتيني في التعاقد مع جيورجيان لاعب فلامنغو

وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أن إدارة النادي البرازيلي وافقت على بيع عقد اللاعب الذي ينتهي في ديسمبر 2026، مقابل مبلغ يقدر نحو 50 مليون يورو، أي ما يقارب من 270 مليون ريال برازيلي.