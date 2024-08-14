كأس الدرعية للسوبر السعودي: النصر يتجاوز محطة التعاون ويضرب موعدًا مع الهلال في النهائي
وسط أجواء ماطرة، شهدتها أبها مساء اليوم الأربعاء، وبشعار "عسير.. تراها أبرد"، ضرب فريق النصر الأول لكرة القدم موعدًا أمام الهلال في نهائي أولى بطولات الموسم الرياضي الجديد 2024-2025 (كأس الدرعية للسوبر السعودي)؛ وذلك بعد أن أن تجاوز نظيره التعاون بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة بأبها، بقيادة الحكم الإيطالي "دافيدي ماسا".
سيطر النصر على منطقة المناورة في الشوط الأول، واستطاع الوصول لمرمى حارس التعاون "مايسون" في الدقيقة الثامنة بهدف أول عن طريق أيمن يحيى، بعد ترجمة لعرضية زميله "ساديو ماني" داخل شباك "السكري".
كما تألق حارس النصر "بينتو ماثيوس" في الحضور الأول له مع فريقه، وتصدى لأكثر من كرة خطرة عن طريق "المهديوي" تارة، و"جواوبيدرو" و"موسى بارو" تارة أخرى.
وفي الشوط الثاني حضر قائد النصر، البرتغالي النجم "كريستيانو رونالدو"، بهدف التعزيز لفريقه "د.57"، إثر تسديدة أرضية قوية على يسار الحارس التعاوني.
وفي الدقيقة الـ65 تصدى القائم التعاوني لتسديدة "رونالدو" حارمًا النصر من هدف ثالث.
ومن انفراد صريح لـ"ماني" في "د.74" تصدى حارس التعاون ببراعة لتسديدة ساديو.
وشهدت الدقيقة الـ75 مشاركة "تاليسكا" في صفوف النصر بعد غياب أشهرًا عدة بداعي الإصابة.
وفي الدقيقة الـ80 طلب "قائد النصر رونالدو" التغيير؛ ليحل بدلاً منه عبدالرحمن غريب.
وشهدت الدقيقة الـ90 خروج لاعب النصر "بروزفيتش" بالبطاقة الحمراء إثر تدخُّل قوي على لاعب التعاون فهد الجميعة.
ويلتقي النصر نظيره الهلال السبت المقبل في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.