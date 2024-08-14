كأس الدرعية للسوبر السعودي: النصر يتجاوز محطة التعاون ويضرب موعدًا مع الهلال في النهائي

وسط أجواء ماطرة، شهدتها أبها مساء اليوم الأربعاء، وبشعار "عسير.. تراها أبرد"، ضرب فريق النصر الأول لكرة القدم موعدًا أمام الهلال في نهائي أولى بطولات الموسم الرياضي الجديد 2024-2025 (كأس الدرعية للسوبر السعودي)؛ وذلك بعد أن أن تجاوز نظيره التعاون بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة بأبها، بقيادة الحكم الإيطالي "دافيدي ماسا".