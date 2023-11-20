في ختام الدورة الدولية الودية.. الأخضر الأولمبي يواجه أستراليا

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم غداً الثلاثاء، مباراته الثانية ضمن الدورة الدولية الودية، التي يستضيفها في الخبر، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر.
ويستضيف "الأخضر" منتخب أستراليا في تمام الرابعة مساءً، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.
على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية، أعقبها مناورة مصغّرة، لتختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.