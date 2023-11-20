في ختام الدورة الدولية الودية.. الأخضر الأولمبي يواجه أستراليا

على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية، أعقبها مناورة مصغّرة، لتختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.