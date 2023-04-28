بقيادة "كريستيانو رونالدو".. النصر يعود لسكة الانتصارات برباعية الرائد

عاد فريق النصر الأول لكرة القدم لسكة الانتصارات عبر بوابة الرائد، وذلك بتجاوزه ضيفه الرائد برباعية دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض في ختام الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم محمد الهويش.
الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بهدف دون رد، جاء عن طريق النجم البرتغالي القائد "كريستيانو رونالدو" برأسية رائعة عند الدقيقة الرابعة، إثر عرضية مثالية من زميله سلطان الغنام.
وفي الشوط الثاني ضاعف عبدالرحمن غريب النتيجة لفريقه النصر بهدف ثانٍ عند الدقيقة الـ55.
وعند الدقيقة الـ90 سجل البديل الناجح للنصر محمد مران الهدف الثالث بعد استثماره عرضية "ماشاريبوف".
ومن كرة ساقطة، ولا أجمل، أحرز عبدالمجيد الصليهم الهدف الرابع للنصر عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع (4+90).
وبتلك النتيجة واصل النصر زحفه نحو الصدارة، وأنعش آمال الظفر بلقب الدوري، بعد أن بلغ النقطة الـ56 في المركز الثاني (بفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر الاتحاد).