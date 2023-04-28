بقيادة "كريستيانو رونالدو".. النصر يعود لسكة الانتصارات برباعية الرائد

عاد فريق النصر الأول لكرة القدم لسكة الانتصارات عبر بوابة الرائد، وذلك بتجاوزه ضيفه الرائد برباعية دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض في ختام الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم محمد الهويش.