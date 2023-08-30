"الاتحاد" يقدم عرضاً للتعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي نجم ليفربول

وأشارت الصحيفة إلى أن مدافع ليفربول يركز حالياً مع فريقه الإنجليزي، ومنتخب فرنسا، الذي يتطلع للمشاركة معه في بطولة أمم أوروبا 2024 في يونيو المقبل، ولا يفكر في الرحيل عنه في الوقت الحالي.