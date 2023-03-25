رينارد يمنح لاعبي الأخضر راحة قبل مواجهة بوليفيا

منح إيرڤي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، لاعبي الأخضر راحة مساء اليوم السبت من الحصة التدريبية، وذلك ضمن برنامجه الإعدادي في معسكره المقام حاليًا في محافظة جدة خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس الجاري.
ويأتي المعسكر متزامنًا مع أيام الفيفا في شهر مارس 2023.
ويستأنف الأخضر تدريباته مجددًا مساء يوم غد الأحد عند الساعة التاسعة والنصف مساء على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وذلك في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.
وسيواجه المنتخب السعودي نظيره منتخب بوليفيا يوم الثلاثاء القادم في ثاني مبارياته الودية بمعسكره الحالي، وذلك على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.