رينارد يمنح لاعبي الأخضر راحة قبل مواجهة بوليفيا

منح إيرڤي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، لاعبي الأخضر راحة مساء اليوم السبت من الحصة التدريبية، وذلك ضمن برنامجه الإعدادي في معسكره المقام حاليًا في محافظة جدة خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس الجاري.